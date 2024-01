Kryptoprisutsikter: Hedera (HBAR), Pepe (PEPE), Meme Moguls (MGLS)

Ethereums prisstegring denna vecka hjälpte flera altcoins att bjuda på högre mark då Bitcoin varierade mitt i den betydelsefulla handelsdebuten för spot-ETF:er. Ethereum Classic, Optimism och Arbitrum noterade anmärkningsvärda prisstegringar mitt i marknadens överflöd.

Här är prisutsikterna för Hedera (HBAR) och Pepe (PEPE). Också i fokus är Meme Moguls (MGLS).

Priset på Hedera (HBAR) kan sikta på 0,5 dollar 2024

Copy link to section

HBAR är den inhemska tokenen för proof-of-stake-nätverket Hedera. HBAR, som nådde en rekordnivå på $0,56 2021, skulle kunna rikta in sig på den nivån eller högre om bredare marknadsförhållanden smälter samman till en stark hausseartad katalysator.

En titt på Hederas tekniska diagram under de senaste tre månaderna visar en uppåtgående bana, vilket tyder på att tjurar kan vända bortom förluster som setts under den senaste veckan. Om priserna tar ny fart, kan ett brytande över $0,1-hindret bana väg för en potentiell omtestning av ATH.

Antagande kommer att vara nyckeln till HBAR:s långsiktiga utsikter, och den nyligen genomförda alliansen mellan Hedera och Algorand för DeRec, ett decentraliserat plånboksåterställningssystem, kan lägga till de många katalysatorerna inom Hederas ekosystem.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Pepe (PEPE): Är ny fart uppåt möjlig?

Copy link to section

Pepes pris har sjunkit med mer än 6% under de senaste 24 timmarna, ner till $0,000001351 i skrivande stund. Meme-myntets handelsvolym har också minskat och krympt med 36% när negativiteten tar över.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Dagens action följer ett utbrott från en fallande parallell kanal, med priser som når toppar på $0,00000150. Kryptoanalytiker Ali Martinez föreslog att en fortsättning skulle kunna sätta $0,0000016 i spel, med en potentiell löpning till $0,0000019.

Medan om PEPE faller lägre kan ogiltigförklara den hausseartade bild som kryptoanalytikern lyfte fram via X på torsdagen, tyder kryptos 2024-utsikter på att köpare har en chans att hävda sin auktoritet.

Meme Moguls (MGLS): En potentiell 100x-token?

Copy link to section

Meme Moguls (MGLS) är ett nytt projekt i förköp vars lansering kommer att se att det ger en unik play-to-earn-modell till meme-mynthandelsvärlden. Eftersom kryptoindustrin slår sönder med marknadsdebuten av spotbitcoin-ETF:er, är en annan sektor på denna marknad som ser ett oöverträffat intresse meme-baserade tillgångar.

Virala meme-tokens som Solanas Bonk har lagt till ett ekosystem som har Dogecoin, Shiba Inu och Pepe. Meme Moguls är börsen där handlare kan njuta av upplevelsen av simulerad handel med alla ikoniska memetillgångar, och erbjuder funktioner som kan hjälpa till att släppa loss moguler utanför vanliga handlare.

Den inhemska MGLS-tokenen kommer att driva detta ekosystem, inklusive i insatspooler och andra belöningsmekanismer. För närvarande inställd på $0,0027 i steg 4 av förköpet, kan MGLS rida sin sannolika marknadsdominans för att bli en av breakout-pärlorna 2024.

Mer information om Meme Moguls finns här.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.