Metacade lägger till Cardano-spelet Outlaws Brawl när de utökar sitt plattformsoberoende spel

Metacades (MCADE) satsning på att bli den främsta blockkedjebaserade sociala spelplattformen fortsätter efter att den bröt in i 2024 på baksidan av en framgångsrik offentlig betalansering mot slutet av förra året. Nya och spännande partnerskap och milstolpar i färdplanen präglade tillväxten under hela året och tog fart efter ett mycket framgångsrikt förköp.

Nu inför vad som kan bli ett stort första kvartal för det bredare kryptoutrymmet, vill play-to-earn-plattformen ta sin utveckling till nästa nivå.

Vad har Metacade ställt upp och vad kan detta betyda för den inhemska MCADE-tokenen ?

Metacade samarbetar med bästa Cardano-spelet Outlaws Brawl

Metacade startade i år med flera storsäljande tillkännagivanden, inklusive partnerskap med BandZaiGame, Space Mavericks och DOGAMI.

På fredagen meddelade Metacade att de har samarbetat med Hell’ Hyenas Motorcycle Club (HHMC) för att ta Outlaws Brawl, ett P2E-spel på Cardano till Metacade.

Det massiva multiplayer first person shooter (FPS) actionspelet har fått enorm uppmärksamhet sedan det lanserades. HHMC säger att de är ute efter att utnyttja blockkedjan för att driva en spelkraft som liknar Counter Strike och Fortnite. Partnerskapet utökar Metacades räckvidd för plattformsoberoende spel till ännu ett av de främsta blockkedjeekosystemen.

Detta kommer efter att Metacade gått samman med Blockchain Game Alliance.

Samarbetet tillkännagavs tidigare den här månaden och är en annan viktig höjdpunkt och en som skulle kunna se plattformen expandera sin satsning på ekosystemet. P2E och Learn2Earn utvecklas till stora trender. Samtidigt, när fler människor lär sig om blockkedje-spel och dess verkliga verktyg, kan en plattform som för spelare, utvecklare och investerare som Metacade se enorm dragkraft.

Vad är på gång för Metacade 2024?

Det är några dagar tills Metacade-communityt får en uppdatering av vad teamet har i beredskap för det här kvartalet och året.

Som delat på det officiella X-kontot kommer Metacades vd Russell Bennett att ge en uppdatering om vad som kan förväntas under första kvartalet 2024 den 18 januari. Gemenskapen kan komma ikapp Metacade-chefen klockan 20.00 via YouTube. Se länken nedan:

Under 2024 kan potentiella utvecklingar inkludera lanseringen av Metacade-bidragsprogrammet, introduktion av en NFT-marknadsplats och tidig titt på AR/VR-spel.

Mitt i detta kunde communityn se en serie av flera viktiga partnerskap föra med sig definierande spellanseringar och tävlingar till Metacade. Också högst upp på listan över att göra är marknadsföring och deltagande i globala kryptospel och blockkedje-evenemang.

Men det är inte allt. För att frigöra den fulla potentialen i sitt ekosystem har Metacade skisserat en ambitiös färdplan. Förutom sina digitala pass är introduktion av större publik på plats med cross-chain och Web2-funktioner.

MCADEs utsikter

Nyheter om Metacades senaste partnerskap under de senaste veckorna drunknade till stor del i buzzen där Bitcoin ETF:er skapades före godkännande av US Securities and Exchange Commission (SEC). Men när SEC äntligen fick ett godkännande ett decennium efter den första spot-ETF-ansökan, är den 10 januari 2024 nu en vattendelare för att ge bränsle till det bredare kryptoutrymmet.

Spelekosystemet har haft sin egen bana under de senaste åren och Metacade är väl positionerat för att utnyttja detta. Ytterligare tillväxt kan hjälpa den inhemska tokenens framtida pris, som vid nuvarande nivåer är nära 0,012 dollar, den ligger långt under den rekordhöga 0,045 dollar som nåddes i maj förra året.

Med allt som är uppställt för Metacade-ekosystemet, kan det driva MCADE-priset till en ny topp.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.