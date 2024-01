Tron-, Bitcoin Cash-, ICP-priserna är stabila när Pullix förköp intensifieras

Priserna på kryptovaluta vacklade under de senaste dagarna när investerare reagerar på veckans godkännande av en spot Bitcoin ETF av Securities and Exchange Commission (SEC). Medan de flesta av dem ökade strax efter det, drog de sig sedan tillbaka, och Bitcoin föll från $49 000 till $41 000.

Som jag skrev i fredags berodde denna reträtt på en situation som kallas att köpa rykten och sälja nyheter. I de flesta fall tenderar tillgångar att stiga inför en större händelse och sedan dra sig tillbaka när de riktiga nyheterna händer. I det här fallet skedde nedgången eftersom ETF-godkännandet redan var väntat och inbakat av investerare.

Vissa altcoins går bra

De flesta kryptovalutor och Bitcoin miningaktier rasade efter ETF-godkännandet. Vissa har dock fortsatt att göra bra ifrån sig. Pullix, ett nytt kommande företag, har nu samlat in över 3,5 miljoner dollar under de senaste månaderna. Du kan köpa tokenen här.

Samtidigt har vissa altcoins som Tron, Bitcoin Cash och Internet Computer gått bra. Trons TRX-pris har ökat med mer än 5% under de senaste 24 timmarna medan Bitcoin Cash steg med över 6%. Internet Computers ICP hoppade med mer än 4%.

Dessa altcoins steg av olika anledningar, med spekulation som den mest troliga orsaken. När det gäller Tron och Bitcoin Cash tror analytiker att vi kan se några ETF-förslag under de närmaste månaderna.

Den mest logiska uppfattningen är att nästa ETF-slagfält kommer att handla om Ethereum, den näst största krypton i världen. Det finns dock oro för att SEC inte kommer att tillåta ETF på grund av dess insatsfunktion.

ETF förväntas också avvisa en Tron ETF på grund av dess juridiska problem med Justin Sun, grundaren av plattformen. År 2023 anklagade SEC Justin Sun för att ha genomfört ett storskaligt manipulationsprogram genom tvätthandel.

En Bitcoin Cash ETF är lönsam på grund av dess likhet med Bitcoin. Det är dock osannolikt att något företag kommer att ansöka om en BCH ETF på grund av dess låga volymer. Internet Computer steg efter att Bitfinity samlade in pengar för att bygga ett lager-2-nätverk för Bitcoin.

Pullix-tokenförköpet fortsätter

Pullix är ett företag som har som mål att bli en ledande aktör inom kryptobranschen. De kommer att göra det genom att störa företag som Uniswap, dYDx och Binance genom att skapa en hybridbörs som kombinerar funktioner från decentralisering (DEX) och centralisering (CEX).

Målet med detta tillvägagångssätt är att ge kunderna båda sidorna och genom att säkerställa att det finns tillräcklig likviditet i ekosystemet. Det syftar också till att hjälpa kunder från hela världen att handla digitala tillgångar till lägre avgifter och lägre glidning.

Pullix genomför nu ett token-förköpet när de bygger sitt ekosystem. Utvecklarna har redan samlat in över 3,2 miljoner dollar från investerare. Dessa köpare kan delta med hjälp av flera mynt som Bitcoin, Ethereum, BNB och Tether. Du kan läsa Pullix whitepaper här.

Precis som andra tillgångar har investeringar i Pullix sina risker. För det första finns det regulatoriska risker eftersom SEC kan hävda att Pullix-tokenen är en finansiell säkerhet. Det finns också risken att tokenen inte kommer att se en stor efterfrågan när den offentliggörs. Detta innebär att du bör omfamna försiktighet genom att använda de bästa riskhanteringsstrategierna.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.