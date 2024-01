Altcoins att titta på nästa vecka när Bitcoins (BTC) dominans minskar: MMTR, SUI och BONK

Bitcoin-priserna (BTC) har sjunkit efter det efterlängtade godkännandet av börshandlade fonder, vilket bekräftar ett sälj-nyheter-scenario för det digitala bellwether-myntet. Samtidigt verkar de bästa tokens, inklusive Memeinator (MMTR), Sui (SUI) och den Solana-baserade Bonk (BONK), redo för uppåtgående trender under de kommande sju dagarna.

Bitcoins sjunkande marknadsdominans

Den bästa krypton bevittnade massiva försäljningar i värdeområdet för $46 000, vilket utlöste prisnedgångar mot närheten av $42 000. Vidare uppstod baisse under de föregående 24 timmarna då Bitcoin drabbades av betydande likvidationer. Detta katalyserade fall mot $41.5K innan små återupplivningar för att pressa tidsvärden på runt $42.6K.

Dessutom har BTC:s marknadsdominans nått en månads lägsta nivå på 51,14%. Nedgångarna kan underblåsa uppgångarna inom altcoin-utrymmet. I allmänhet köper investerare alts under Bitcoin-prisfall.

Fortsatta Bitcoin-fall kommer sannolikt att pressa altcoin-priserna till betydande toppar under den kommande veckan.

Memeinator (MMTR)

Memeinator fortsätter att cementera sin marknadsnärvaro eftersom det fokuserar på legitimitet inom meme-kryptovärlden. Altcoinet har stannat kvar på investerarnas radar på grund av olika optimistiska utvecklingar, inklusive framgångsrikt förköp, massiva airdrops och lukrativa giveaways.

Intresserade spelare kan köpa MMTR till det aktuella priset på $0,0186. Det kan innebära en lukrativ lönsamhetsmöjlighet eftersom analytiker förväntar sig att tokenen ska klättra över 0,1 dollar till slutet av 2024, vilket inte är långsökt när vi betraktar prestationer från rivaler som Pepe Coin.

Sui prisutsikter

Sui upprätthöll en hausseartad utsikt under det senaste dygnet och närmade sig sin ATH när den övervann den viktiga $1-nivån. Björnar kämpade för kontroll när de släpade tokenen från $1,35 till $1,240 under detta skrivande. Framgång av säljare kan katalysera ett EMA 20-omtest, med tanke på de överköpta förhållandena från Relative Strength Index.

Icke desto mindre kan ett studs tillbaka bortom EMA 20 driva SUI-priserna mot $2 under den kommande veckan.

BONK prisanalys

BONK lockade marknadsaktörer med sin senaste prestation. Men altcoinet förblir intervallbundet efter att det inte lyckats övervinna hindret vid $0,000017. Den uppvisade hausseartadhet på $0,00001448, efter ett hopp med mer än 6% det senaste dygnet.

Samtidigt svajade RSI nära mittnivån, medan 20d EMA förblev något horisontellt och misslyckades med att ge riktning till björnar eller tjurar.

Tjurar bör behålla BONK bortom den nedåtgående trendlinjen för att säkerställa dominans under den kommande veckan. Ett sådant drag kan pressa tillgången mot $0,000023 innan man överväger ytterligare upptrends.

Du hittar mer info om Memeinator på deras hemsida.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.