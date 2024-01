Pullix tar fart när GameStop lämnar NFT-utrymmet

Anmärkningsvärda NFT-nyheter denna vecka kommer från videospelsåterförsäljaren GameStop, som har meddelat att dess NFT-marknad kommer att stängas nästa månad. Det börsnoterade företaget hänvisar till “regulatorisk osäkerhet” för sitt beslut att avbryta NFT-verksamheten.

Samtidigt har Pullix (PLX), en kommande handelsbörs som också kommer att erbjuda en DeFi och NFT Launchpad, fått stor dragning under sitt förköp.

GameStop kommer att stänga av NFT-marknadsplatsen

GameStopNFT, blockkedje-plattformen som den USA-baserade spelåterförsäljaren lanserade i slutet av oktober 2022, har lagt ut ett meddelande på sin webbplats om att dess NFT-marknad kommer att stängas den 2 februari 2024.

Enligt GameStop beror dess beslut på den “fortsatta regleringsosäkerheten för kryptoutrymmet.” Även om användare inte kommer att kunna köpa, sälja eller handla NFT på plattformen från och med ikraftträdandet, kommer de fortfarande att få tillgång till dessa funktioner för sina innehav på andra NFT-marknadsplatser.

“Från och med den 2 februari 2024 kommer kunder inte längre att kunna köpa, sälja eller skapa NFT. Dina NFT:er finns i blockkedjan och kommer att förbli tillgängliga och säljbara via andra plattformar”, står det i meddelandet.

GameStops drag för att stänga sin NFT-marknad följer förra årets drag att avveckla företagets kryptoplånbok. Det kommer också några månader efter att Securities and Exchange Commission (SEC) anklagade ett USA-baserat NFT-projekt för brott mot värdepapperslagstiftningen.

Trots detta och andra SEC-tillämpningsåtgärder är kryptoindustrin positiv till att det senaste godkännandet av spot Bitcoin ETF:er är ett avgörande steg i strävan efter ytterligare reglerande klarhet. Det är att se en allt mer hausseartad marknad som ser nya möjligheter.

Pullix (PLX): En hybridbörs

Centraliserade börser, eller CEX:er fortsätter att spela en viktig roll i kryptorymden, och tillhandahåller kritiska påhopp och likviditet på institutionell nivå. Men nackdelarna med att använda dessa kryptobörser har uppenbarligen visat sig efter massiva implosioner, inklusive FTX och andra. Fler som letar efter alternativ har valt decentraliserade börser, eller DEX.

Starka säkerhetsåtgärder och kontroll över de egna tillgångarna ger DEX-plattformar en fördel. Ändå innebär problemet med likviditet att DEX-plattformar också har brister. Föreställ dig nu en börs som sammanställer det bästa av CEX och DEX.

Hybridbörser som har kommit ur detta har experter som tyder på att det kan vara en nyckeltrend 2024 och framåt. Pullix bjuder på att bli den dominerande spelaren i detta spirande kryptoutrymme.

Vad gör Pullix unik?

För kryptohandlare och investerare betyder hybridinfrastrukturmodellen som Pullix erbjuder en sak: tillgång till fördelarna med att använda en decentraliserad plattform samtidigt som man utnyttjar likviditeten och bekvämligheten med en centraliserad plattform.

Pullix kombinerar inte bara dessa funktioner, den ger tillgång till en unik intäktsdelningsmodell.

Genom att handla och tillhandahålla likviditet till automatiserade marknadsgaranter tjänar innehavare av den inhemska tokenen PLX både från sina affärer och från en andel av Pullix dagliga intäkter. Även om denna gemenskapsstödda börs är designad för att erbjuda avkastningsodling och staking, kommer den också att ha en DeFi och NFT Launchpad.

Så med Pullix går fördelarna utöver säkerhet och likviditet. Man kan utnyttja passiva inkomstmöjligheter på hela NFT-marknaden också.

Eftersom hybridbörser står i centrum på marknaden kan Pullix tillvägagångssätt skilja den från andra och ge bränsle för tillväxt efter lanseringen. Förköpet erbjuder en möjlighet för dem som är intresserade att komma in tidigt, med den inhemska PLX-tokenen som för närvarande är tillgänglig för $0,08 i steg 6.

För att lära dig mer om denna hybridbörs och dess PLX-token, klicka här.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.