Vad händer härnäst för CAKE när PancakeSwap bränner 8,5 miljoner tokens?

Flerkedjig decentraliserad börs PancakeSwap har avslöjat ytterligare en stor tokenbränning. På måndagen delade teamet att den senaste bränningen för DEX-plattformens infödda token CAKE såg att 8,5 miljoner tokens permanent togs bort från cirkulationen.

Bränningen, som är en del av den övergripande ekonomiska färdplanen för PancakeSwap, följer den senaste minskningen av maximalt utbud av CAKE från 750 miljoner till 450 miljoner. Gemenskapens omröstning om minskningen av utbudet på 300 miljoner CAKE ägde rum i slutet av december förra året.

Några dagar före omröstningen brände PancakeSwap 10 miljoner tokens. Den senaste bränningen gällde CAKE-tokens värda över $25 miljoner.

Brända tokens kom från handelsavgifter på AMM V2, AMM V3 och icke-AMM inklusive evighets- och positionschef. Burned CAKE var också från förutsägelse, lotteri, NFT och spel.

Vad nästa för CAKE-priset?

Som teamet betonade mitt i förslaget att minska det maximala utbudet till 450 miljoner, kan den långsiktiga påverkan vara på projektets stabilitet och antagande i det decentraliserade finansekosystemet (DeFi).

Men PancakeSwaps betydande tokenförbränning har ofta sammanfallit med anmärkningsvärda prisrörelser för den ursprungliga tokenen. Brännmekanismer över kryptolandskapet är en del av tokenomiken som marknadsexperter säger kan resultera i långsiktig värdeuppskattning för en token.

Som framgår av den senaste omröstningen stöder PancakeSwap-gemenskapen dessa vanliga CAKE-brännskador. De ligger också bakom andra initiativ som syftar till att sätta projektet före konkurrerande plattformar. Som sådan kan detta senaste drag stärka sentimentet mitt i den bredare marknadens hausseartade förväntningar.

För närvarande ligger CAKE-priset nära $2,95, ungefär 1,2% upp under de senaste 24 timmarna. Det har dock fallit under de senaste två veckorna efter att ha minskat uppgångar som gjorde att den nådde toppar på $3,94 i slutet av december. Den uppsidan sammanföll med tokenbränning och utbudsminskning.

Om sentimentet förbättras efter bredare marknadsnedgångar de senaste dagarna, kan CAKE försöka återta kontrollen nära den senaste toppen. Baksidan kunde se köpare försöka försvara $2,00-$2,50 regionen.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.