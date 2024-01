Bitbots tokenförköp startar med en smäll även när kryptorallyt stannar

Kryptovalutamarknaden har gått in i en minivinterperiod när det senaste rallyt avtar och investerare reflekterar över förra veckans godkännande av en Bitcoin ETF. Bitcoin förblev under press på 43 000 dollar medan det totala börsvärdet för alla digitala mynt har minskat till 1,76 biljoner dollar.

Bitbots tokenförsäljning startar

Kryptovalutor är inte de enda tillgångarna som kämpar eftersom aktier och råvaror har dragit sig tillbaka i takt med att hoppet om räntesänkningar lättar. Amerikanska aktieindex som Dow Jones, Nasdaq 100 och Russell 2000 har alla backat. Globalt, index som Nifty 50 och Hang Seng kraschade också hårt.

Ändå går det bra för Bitbot, ett företag som lanserade sin token-försäljning på onsdagen, eftersom den lockar investerare från hela världen. Enligt sin hemsida har Bitbot samlat in nästan $30 000, några timmar efter att tokenförköpet startade. Utvecklarområdet siktar på att samla in $200 000 i det första skedet innan de höjer priset gradvis.

Tokenförköp har blivit en populär väg för kryptoprojekt för att samla in pengar. Dessa förköp inbringade miljontals dollar 2023 och analytiker förväntar sig att tillväxten kommer att bli starkare i år när räntorna börjar röra sig lägre. Det finns också en möjlighet att efterfrågan kommer att stiga framåt och efter att Bitcoin går igenom en halveringshändelse i april.

Många människor som investerat i tokenförköp har tjänat en förmögenhet under de senaste månaderna. Till exempel, på sin topp hade Metacade ett börsvärde på över 32 miljoner dollar, högre än de 15 miljoner dollar som utvecklarna samlade in i sin token-försäljning.

Vad är Bitbot?

Bitbot är ett företag som försöker förändra kryptohandelsbranschen. Det syftar till att göra det genom att skapa en självvårdande handelsbot som hjälper handlare att automatisera handel och generera starka resultat över tid. Den kommer att ha prestanda av institutionell kvalitet, en smidig användarupplevelse och blixtsnabbt utförande.

Viktigast av allt, Bitbot har inbyggda anti-rug algoritmfunktioner som hjälper till att förebyggande upptäcka och minska risker på marknaden. Du kan läsa mer om boten i denna whitepaper .

Bitbot kommer att drivas av $BITBOT-tokenen, som kommer att ha flera funktioner som intäktsdelning, exklusiv tillgång till funktioner i ekosystemet och samhällsdeltagande. Den kommer också att användas för att betala för tillgång och främja styrning när den blir helt decentraliserad.

$BITBOT har en utbudsgräns på 1 miljard tokens. Enligt tokenomics kommer 20% av dessa att gå till utveckling medan 30% kommer att erbjudas allmänheten genom återförsäljningsprocessen. Andra tokens kommer att gå till marknadsföring, treasury, community och likviditet.

Är $BITBOT ett bra köp?

Att investera i kryptotokens är en sak med hög risk och hög belöning. När det fungerar kan processen vara mycket givande som vi såg med tokens som Pepe och Bonk. Tidiga investerare i dessa tokens tjänade en förmögenhet när de ökade 2023.

Därför är regeln att människor bara ska investera en liten del av sina medel i dessa tokens. I det här fallet, om tokenpriset stiger, kommer de att se stark avkastning. Å andra sidan, om tokenen kollapsar, kommer deras förluster att vara minimala.

