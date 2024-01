USD/IDR: Indonesiska rupiah hänger med för mer svaghet

USD/IDR- växelkursen pumpade till sin högsta punkt sedan den 14 december när US-dollarindexet (DXY) hoppade och efter det duvhöga kursbeslutet av Indonesiens centralbank. Paret steg till en topp på 15 633, mycket högre än den lägsta december på 15 358.

Bank of Indonesia och DXY stiger

Copy link to section

USD/IDR-paret fortsatte sin återhämtning efter att Bank of Indonesia fattat sitt första räntebeslut. I den beslutade banken att lämna räntorna oförändrade på 6%, där de har varit de senaste månaderna.

Banken förväntar sig att hålla räntorna på nuvarande nivå ett tag eftersom kampen mot inflationen kvarstår. Analytiker på ING Bank förväntar sig att BoI kommer att sänka räntorna med början under andra halvåret för att överdriva ekonomin. Uttalandet lade till :

“Med IDR fortfarande under press och inflationen något över centralbankens inflationsmåls mittpunkt tror vi att Bank Indonesia kommer att hålla räntorna på 6% under första halvåret men kommer sannolikt att gå över till boende när Fed börjar sänka styrräntorna.”

I sitt uttalande sa banken att den förväntar sig att den indonesiska ekonomin kommer att expandera med mellan 4,7 % och 5,5 % i år. Man räknar också med att inflationen kommer att lägga sig mellan 1,5 % och 3,5 %, vilket är inom dess målintervall.

När Bank of Indonesia är klar, flyttas fokus nu till Federal Reserve, som kommer att hålla sitt första möte senare denna månad. De flesta ekonomer förväntar sig att banken kommer att lämna räntorna oförändrade mellan 5,25 % och 5,50 % i detta möte.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Den viktigaste katalysatorn för dollarn kommer att vara punktdiagrammet och tjänstemännens ton. Styrkan i de senaste jobben och inflationssiffrorna betyder att Fed sannolikt kommer att hålla en hökaktig ton i detta möte. Detta förklarar varför de 10-åriga och 30-åriga statsobligationsräntorna nyligen har hoppat över 4 %.

Det förklarar också varför US-dollarindex har stigit över 103 USD under de senaste dagarna och varför amerikanska aktier har fallit.

USD/IDR teknisk analys

Copy link to section

USD/IDR-diagram av TradingView

USD/IDR-paret har också återhämtat sig när investerare fokuserar på det kommande indonesiska valet som är planerat i februari. I de flesta fall tenderar valutor i tillväxtmarknadsvalutor att dra sig tillbaka inför ett stort val.

Om vi vänder oss till det dagliga diagrammet ser vi att paret USD till rupiah har varit i en stark uppåtgående trend de senaste dagarna. Denna rekyl hände efter att paret bildade ett dubbelbottenmönster på 15 358. I de flesta fall är detta mönster vanligtvis ett tecken på vändning.

Paret närmar sig nu urringningen av detta mönster vid 15 673. Ett avbrott över den nivån kommer att peka på mer uppsida då köparna siktar på fjolårets högsta på 15 960. Alternativscenariot är när paret inte lyckas bryta över den nivån och sedan återupptar den nedåtgående trenden till 15 400.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.