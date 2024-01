VanEck att likvidera sin Bitcoin Strategy ETF

VanEck, en av leverantörerna av investeringslösningar vars spot Bitcoin ETF fick US Securities and Exchange Commission (SEC) godkännande för handel, har meddelat ett stort steg med avseende på en av sina tidigare godkända termins-ETF:er.

Ett pressmeddelande som kapitalförvaltaren publicerade på onsdagen uppgav att den kommer att lösa upp och likvidera Bitcoin Strategy ETF (XBTF). VanEcks styrelse godkände detta steg, sa företaget.

Beslutet är i linje med godkännandet för notering och handel av VanEck Bitcoin Trust (HODL) på Cboe BZX Exchange förra veckan. Bitcoin Strategy ETF, som tillät kunder exponering för Bitcoin-terminskontrakt, handlades också på Cboe BZX Exchange.

Varför VanEck stänger den terminsbaserade ETF:n

Copy link to section

Enligt pressmeddelandet stänger och likviderar VanEck den börshandlade XBTF-fonden baserat på dess bedömning av fondens resultat, likviditet och investerarintresse. Företaget tog också hänsyn till fondens förvaltade kapital (AUM).

“Beslutet togs att avveckla fonden baserat på en analys av dessa faktorer och andra operativa överväganden”, står det i uttalandet.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Aktieägare har möjlighet att sälja sina XBTF-aktier fram till marknadens stängning den 30 januari 2024, varefter Cboe BZX Exchange kommer att avnotera den. VanEck räknar med att likvidera ETF:n runt den 6 februari 2024 och de som fortsätter att inneha fondens aktier till dess kommer att få kontantutdelningar.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

VanEcks Bitcoin Strategy ETF lanserades den 16 november 2021 efter godkännande av SEC. Den delade har ökat med 31 % och 76 % under de senaste sex månaderna respektive året. Den handlades dock med 1,2 % ned på onsdagsmorgonen efter nyheten.

Samtidigt sjönk VanEck Bitcoin Trust (HODL) med 1,7 % när Bitcoin kämpade för uppåt efter sin nedgång efter sitt ETF-godkännande.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.