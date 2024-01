Dogwifhat når ATH mitt i Binance-noteringen när Memeinator seglar genom förköpet

När kryptomarknaden värms upp för en ny gryning för meme-mynt, tar Solana-baserade Dogwifhat glansen av några av de bästa mynten i sektorn. Binance Futures tillkännagivande i dag har ökat uppåtstudsen liksom andra positiva händelser.

Men mitt i den senaste prisuppgången finns det här projektet vars förköp fångar oöverträffad uppmärksamhet från investerare. Ta reda på varför Memeinator (MMTR) kan vara det hetaste meme-myntet i stan när det kommer ut på marknaden.

Dogwifhat når ny topp bland terminsnotering

Copy link to section

Dogwifhat (WIF) är det senaste meme-myntet på Solana som samlar sig bland nyheterna om en ny notering på Binance-kryptobörsen.

På torsdagen meddelade Binance Futures att de skulle lägga till USDⓈ-M WIF Perpetual Contract. Fastställt till den 18 januari 2024 kl. 14:15 UTC, kommer det eviga terminskontraktet att erbjuda upp till 50x hävstångseffekt. Nyheten från Binance Futures, i kombination med kapitalförvaltaren Franklin Templetons hausseartade kommentar om Solana.

Enligt CoinGecko-data nådde WIF-priset en ATH över $0,46 innan några av vinsterna minskade. Men det är fortfarande långt över dess lägsta någonsin på $0,0015 som sågs i december. Den har ett marknadsvärde på 433 miljoner dollar, sjätte bland de största meme-mynten bakom CorgiAI, Pepe, Bonk, Shiba Inu och Dogecoin.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Memeinators (MMTR) förköp på kurs när intresset ökar

Copy link to section

När meme-mynt tittar på en annan uppåtgående kurva, med Dogwifhat och Myro som leder dagens vinster, kan detta vara den bästa tiden att hitta en meme-myntpärla? Tänk om det projektet kommer med verklig nytta och är redo för ett fientligt övertagande av underordnade erbjudanden som det ser ut att utmana för övergripande dominans?

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

En titt på Memeinator tyder på att det är ett meme-mynt som sannolikt kommer att skapa den största FOMO när det så småningom lanseras. Data visar att investerare aggressivt positionerar sig med MMTR:s förköp på kurs för att sälja ut alla 20 etapperna på rekordtid.

Med 12 utsålda etapper och den 13:e är på väg att stängas, har Memeinator samlat in mer än $3,7 miljoner. MMTR-priset har också klättrat till $0,0197, vilket betyder att tidiga supportrar ser på en potentiell avkastning på 192% i slutet av steg 20.

Är det för sent att gå med i Memeinator-förköpet?

Copy link to section

Även om du kommer att ha missat spänningen i de första 12 etapperna, kan du få en möjlig avkastning på 48% om du gör ett inträde innan nästa steg när priset hoppar till $0,0208. Antagandet här är att förköpet kommer att marschera vidare för att nå det slutliga tokenförsäljningspriset på $0,0292.

Förväntad tokenlansering, börsnoteringar och ekosystemutveckling är viktiga höjdpunkter på projektets färdplan. Play-to-earn-spelet (P2E) och insatsen – som redan är live och erbjuder upp till 45% insatsbelöning – sticker ut. Med tanke på dess utsikter och för den bredare branschen kan MMTR vara ett av de bästa meme-mynten att köpa 2024.

Vill du lära dig mer? Besök Memeinators webbplats.