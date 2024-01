Indiens reala BNP-tillväxt kommer att nå 7 procent under FY25, säger RBI-guvernören i Davos

Indiens ekonomiska landskap kommer att uppleva en betydande uppgång under nästa räkenskapsår, enligt prognosen av landets centralbank, Indiens centralbank, guvernör Shaktikanta Das.

När Das talade vid World Economic Forum 2024 till NDTV, förutspådde Das en robust real BNP-tillväxt på 7 %, tillsammans med en dämpande inflationstakt närmare den ideala 4 %-strecket.

Denna optimistiska utsikt framträder när Indien återhämtar sig från de tumultartade effekterna av covid-19-pandemin och de senaste geopolitiska omvälvningarna.

Ekonomisk återhämtning och tillväxt

Indiens väg till ekonomisk återhämtning har präglats av motståndskraft och anpassningsförmåga. Nationen har navigerat genom utmaningarna med en global hälsokris och geopolitiska spänningar, och har vuxit fram med en stark tillväxtbana.

Das tillskriver detta den ihållande farten i ekonomiska aktiviteter, och förutspår inte bara en tillfällig ökning utan en ihållande period av tillväxt.

Denna prognos för en BNP-tillväxt på 7 % för nästa räkenskapsår signalerar Indiens inträde i en fas av långsiktig ekonomisk expansion, vilket skiljer landet från många andra ekonomier som fortfarande brottas med pandemins efterdyningar.

Inflation och penningpolitik

Inflationen, ett kritiskt bekymmer för både beslutsfattare och medborgare, förväntas i genomsnitt uppgå till cirka 4,5 % nästa år, vilket ligger nära RBI:s toleransnivå. Denna återhållsamhet tillskrivs effektiva penningpolitiska åtgärder och lägliga statliga ingripanden.

RBI:s strategiska tillvägagångssätt har varit avgörande för att tämja inflationstrycket och se till att det förblir inom hanterbara gränser. Denna balans mellan tillväxt och inflation understryker centralbankens roll för att främja en stabil ekonomisk miljö.

Sektorer som driver tillväxt

Indiens förväntade ekonomiska tillväxt är bred, med flera nyckelsektorer som bidrar till dessa positiva utsikter. De samlade efterfrågeförhållandena är fortsatt goda och det finns en märkbar ökning av investeringarna.

Både statliga och privata investeringar har varit avgörande för att driva på denna tillväxt. Dessutom förväntas jordbrukssektorn, en hörnsten i den indiska ekonomin, prestera bättre under det kommande året. Dessa faktorer tillsammans ger en bild av en väl avrundad och motståndskraftig ekonomi, redo för betydande tillväxt.

Indien i det globala sammanhanget

På den globala arenan står Indien som en “outlier” mitt i en utbredd nedgång i tillväxten. Medan andra länder fortsätter att kämpa med efterverkningarna av pandemin och globala kriser som Röda havets konflikt, lyser Indiens makroekonomiska stabilitet igenom.

Denna motståndskraft positionerar Indien positivt när det gäller att hantera globala utmaningar och osäkerheter, vilket markerar landet som en nyckelspelare i det globala ekonomiska landskapet.

Fintechs roll i Indiens tillväxt

En spännande aspekt av Indiens ekonomiska berättelse är dess växande fintech-utrymme. Innovationer som den digitala rupien och plattformen Unified Payments Interface (UPI) har väckt globalt intresse, vilket understryker landets framsteg inom digital finansiering.

Dessa framsteg stärker inte bara Indiens inhemska ekonomiska ramar utan placerar det också i framkant av global finansiell innovation. Den ekonomiska prognos som presenteras av RBI-guvernör Shaktikanta Das speglar en period av optimistisk tillväxt och stabilitet för Indien.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.