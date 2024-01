Mantle EcoFund gör investeringar i 6 ekosystembolag

Mantle, ett snabbt växande blockchain-nätverk med över 145 miljoner dollar i DeFi-tillgångar, har avslöjat sina första ekofondinvesteringar. I ett uttalande sa utvecklarna att de skulle ge 10 miljoner dollar till sju företag som bygger i plattformen.

Denna finansiering kommer att följas av ytterligare en investering på 30 miljoner dollar från Mirana Ventures under de kommande månaderna. Dessa investeringar kommer att bidra till att växa Mantles marknadsandel i den mycket konkurrensutsatta industrin under de kommande månaderna.

Utvecklare väljer Mantle, en Ethereum roll-up på grund av dess avsevärt låga avgifter, snabbare hastigheter, hög skalbarhet och säkerhet i Ethereum-grad. Enligt dess hemsida växer dess ekosystem snabbt, med de flesta av projekten inom Decentralized Finance (DeFI)-branschen följt av infrastruktur.

Några av de mest anmärkningsvärda spelarna i Mantle är Agni Finance, Ondo Finance, FusionX Finance och Stargate. Sammantaget, enligt DeFi Llama, har detta ekosystem ett kombinerat Total Value Locked (TVL) på mer än $145 miljoner. 16 av dessa dApps har över 1 miljon USD i tillgångar.

Mottagarna av denna finansiering finns i nyckelbranscher. Merchant Moe Marshals bygger ett AMM-likviditetsnav för ekosystemet. INIT Capital, å andra sidan, hakar Mantle-nätverket med sin likvida penningmarknad. I en anteckning sa grundaren av INIT Capital:

“INIT bygger på tron att likviditet ska vara en vara som är tillgänglig för alla, givet låntagare kan bygga innovativa strategier med likviditeten. INIT försöker demokratisera tillgången till likviditet till inte bara DeFi-användare, utan även protokoll med likviditetskrokar. ”

Smör är ett utbyte för att spekulera i degeb medan Renzo möjliggör säkra sammansättningsbelöningar från Ethereum-satsning.

Den största utmaningen som Mantle kommer att behöva övervinna är den ökande konkurrensen inom blockkedjeindustrin. I onsdags skrev jag att Manta tyst hade samlat på sig över 430 miljoner dollar i tillgångar kort efter lanseringen. Andra anmärkningsvärda konkurrenter är nätverk som Base, Arbitrum och Optimism.

Mantles MNT-toke reagerade milt på rapporten. Den har fallit med 16,5 % från sin högsta punkt i år, men den är fortfarande 131 % över sin lägsta nivå i november, vilket ger den ett börsvärde på över 2,2 miljarder dollar.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.