Singapore MAS motsätter sig Spot Bitcoin ETF:er; kan Meme Moguls vara ett alternativ?

Monetary Authority of Singapore (MAS) har intagit en resolut hållning mot noteringen av spot-bitcoin-ETF:er, i linje med deras regler som anser att kryptovalutor inte är godtagbara tillgångar för ETF:er. Samtidigt väcker det senaste godkännandet av spot Bitcoin ETF:er i USA globalt intresse.

Samtidigt introducerar Meme Moguls-projektet en unik investeringsväg, med pågående MGLS-försäljningsaktiviteter i spetsen. Den här artikeln utforskar MAS position och fördjupar sig i det potentiella alternativet som presenteras av Meme Moguls.

MAS starka motstånd mot Spot Bitcoin ETF:er

Singapores tillsynsmyndighet utfärdade ett bestämt uttalande som förbjuder notering av spotbitcoin-ETF i landet för privata investerare. Beslutet härrör från uteslutningen av kryptovalutor, särskilt Bitcoin, som kvalificerade tillgångar för ETF:er enligt Singapores regler.

MAS betonade den mycket flyktiga och spekulativa karaktären av handel med kryptovalutor, och ansåg att den var olämplig för privata investerare. Trots denna begränsning har privata investerare i Singapore en kanal för att komma åt spot Bitcoin ETF:er genom licensierade kapitalmarknadsförmedlare. Dessa mellanhänder, som är auktoriserade av MAS för utländska marknadsrelaterade investeringar, är skyldiga att säkerställa riskupplysningar och göra bedömningar av kundens lämplighet.

Den regulatoriska hållningen understryker MAS engagemang för investerarskydd och överensstämmer med dess försiktiga inställning till handel med kryptovalutor. Detta tillvägagångssätt är särskilt relevant eftersom den globala marknaden upplever ett ökat intresse efter det senaste godkännandet av spotbitcoin-ETF:er av US Securities and Exchange Commission (SEC).

Spot Bitcoin ETF:ers godkännande i USA

Medan Singapore upprätthåller ett försiktigt tillvägagångssätt, godkände US SEC nyligen 11 spot Bitcoin ETF:er. Emittenter som Grayscale, BlackRock, Fidelity, Invesco och Ark Invest gick i samarbete med Swiss Crypto 21Shares in på ETF-marknaden. Lanseringen av dessa ETF:er genererade betydande handelsvolym, där Grayscale’s Bitcoin Trust uppnådde den högsta förstadagshandelsvolymen i historien och översteg 2,3 miljarder dollar.

SEC-ordförande Gary Gensler utfärdade dock ett försiktigt uttalande och betonade att byrån inte godkände eller stödde Bitcoin. Investerare uppmanades att vara försiktiga på grund av de otaliga riskerna förknippade med Bitcoin och relaterade produkter.

Meme Moguls: erbjuder det en alternativ möjlighet?

Mitt i de regulatoriska diskussionerna kring Bitcoin ETF:er framstår Meme Moguls som ett unikt projekt som erbjuder en alternativ investeringsmöjlighet. Just nu mitt i förköpet introducerar Meme Moguls MGLS-tokenen som ryggraden i sitt ekosystem.

MGLS-tokenen driver olika komponenter i Meme Moguls ekosystem, inklusive Moguls Casino, Exchange Trading Platform, Fantasy Trader och Mogul Land. Deltagarna ägnar sig åt meme-handel i en fantasimiljö, klättrar på topplistan för välstånd och låser upp exklusiva belöningar.

Tokenens startpris i förköp var $0,0019 och det går nu för $0,0027, i det fjärde steget av förköpet. Tokenens värde ökar med varje förköpssteg, vilket ger tidiga investerare en möjlighet att tjäna större avkastning när förköpet avslutas.

När detaljhandelsinvesterare navigerar efter regulatoriska begränsningar för traditionella kryptotillgångar, presenterar Meme Moguls ett alternativt utrymme för meme-inspirerad tillgångshandel. Plattformen ger en levande gemenskap för mementusiaster att ansluta, dela insikter och samarbeta.

Förutom MGLS-tokenvärdet, erbjuder Meme Moguls en rad belöningar som sträcker sig från avancerade prylar och lyxiga semestrar till exklusiva upplevelser och kontantpriser varje vecka.

För att vara en del av Meme Moguls-gemenskapen och eventuellt dra nytta av ekosystemets erbjudanden kan du besöka Meme Moguls officiella webbplats och delta i det pågående $MGLS-förköpet.