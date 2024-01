Solana (SOL), Pocket Network (POKT) ökar när Pullix (PLX) lockar handlare

Solana (SOL) kan utöka vinsterna över $100 efter att tjurar testade nyckelnivån igen, med en ökning av altcoins som sannolikt kommer att vara en positiv katalysator. Å andra sidan har Pocket Network (POKT) sett ett betydande tryck uppåt under de senaste 24 timmarna då priset når sin högsta nivå sedan maj 2022.

Här är utsikterna för de två kryptovalutorna samt Pullix (PLX), den nya hybridbörsen för kryptohandel som skapar ett buzz eftersom dess förköp överstiger 3,8 miljoner dollar.

Solana (SOL): Franklin Templeton är hausse på SOL

Solanas prisutsikter tyder på att tjurar skulle kunna bygga fart över 100 dollar efter att ha klarat stormen som såg att SOL sjönk från över 123 dollar för att nå en lägsta nivå på 87 dollar den 8 januari 2024. Medan priset på Solana förblir sårbart efter att det minskat en stor del av toppen på 800% sett 2023 är analytiker positiva till Layer 1 blockkedje-plattformens framtidsutsikter.

I ett fall, 1,5 biljoner dollars-kapitalförvaltaren Franklin Templeton, kom Solanas tillväxt under fjärde kvartalet 2023 med imponerande aktivitet. Områden som sannolikt kommer att fortsätta att katalysera Solanas tillväxt under 2024 inkluderar decentraliserade fysiska infrastrukturnätverk (DePIN), decentraliserad finans (DeFi), meme-mynt, NFT:er och Firedancer, publicerade kapitalförvaltaren på X.

SOL handlades på $101 på torsdagsmorgonen, upp 2,7%. Om köparna stärker sig och håller över $100, kan de sikta på toppen över $123 som nåddes den 25 december under de kommande veckorna.

Marknadsspekulationer efter fler spot-ETF:er efter att SEC godkänt 11 spot-ETF:er kan vara en uppåtriktad faktor för SOL.

Pocket Network (POKT) stiger bland prognoser för RPC-efterfrågan

Pocket Network (POKT) är ett protokoll som ger incitament för parter som vill köra RPC-noder. Decentraliserade applikationer (dApps), börser, Web3-plånböcker och NFT-marknadsplatser utnyttjar fjärranrop när de interagerar med blockkedjedata. RPC-noder är en avgörande leverantör i detta avseende.

För POKT är dess decentraliserade RPC-protokoll redo för potentiell explosion i efterfrågan när förfrågningar om kommunikationsrelä för artificiell intelligens (AI) skjuter i höjden.

Pocket Networks börsvärde har nått 376 miljoner dollar, vilket gör POKT till den 158:e största kryptovalutan idag enligt data från CoinGecko. Kryptoinvesterare och analytiker Andrew Kang säger att tillväxt på marknaden för decentraliserade beräkningar, datatillgänglighet och exekveringsnätverk kan se Pocket Network få ytterligare dragkraft.

Med priset för närvarande på $0,25 och med hausseartad action, är det möjligt att nästa mål kan vara det psykologiska $1,00-området. POKT-priset har ökat med över 350% under det senaste året. Det är dock fortfarande långt från dess rekordnivå på $3,11 som nåddes i januari 2022.

Pullix (PLX) lockar handlare när förköpet når $3,8 miljoner

Pullix är en hybrid-kryptobörsplattform som syftar till att sammanföra en gemenskap av användare som är intresserade av att utforska fördelarna med att kombinera de bästa funktionerna hos centraliserade (CEX) och decentraliserade börser (DEX).

Kärnan i dess funktionalitet är behovet av att driva introduktionen av DeFi till nästa nivå genom att uppmuntra samhället att tillhandahålla likviditet. Detta tillvägagångssätt innebär att användare kan njuta av hybridmodellens egenvårdserbjudande och on-chain orderbok, snabba utförande och låga transaktionskostnader.

Förutom att ge tillgång till plattformens intäktsdelningsmekanism, kommer den inbyggda PLX-tokenen att erbjuda innehavaren flera intjäningsmöjligheter. Du kan tjäna insats och avkastningsodling bland andra exklusiva förmåner som är tillgängliga för PLX-tokeninnehavare.

Pullix-förköpet är för närvarande i steg 6, med tokenen prissatt till $0,08 efter att ha hoppat från $0,04 i det första steget. Den nuvarande etappen är 47% slutsåld, med en surrande marknad som kammar hem över 10 miljoner i denna omgång. Förköpsdeltagare kommer att få tag i sina tokens i slutet av förköpet.

Övergripande prognoser för ett potentiellt rally på tjurmarknaden, i kombination med ett ökat intresse för hybridbörser, kan se att PLX-priset stiger markant efter lanseringen.

För att lära dig mer om detta projekt, besök Pullix förköpssida.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.