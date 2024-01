Astar (ASTR) skjuter i höjden när Bitbot-förköpet vinner dragkraft: en lovande kryptoduo 2024

När kryptovalutamarknaden tar en paus efter hajpen kring de nyligen godkända Bitcoin ETF:erna av US SEC, dyker två altcoins – Bitbot och Astar (ASTR) – fram som anmärkningsvärda utmanare för den bästa altcoin-positionen för 2024.

Bitbot lanserade nyligen sitt BITBOT-token förköp, och erbjuder investerare en möjlighet att hålla en handel för att tjäna mynt. Samtidigt har Astar gjort vågor med sin imponerande prisuppgång under det senaste året.

Astar (ASTR): fantastisk prisrörelse

Copy link to section

För närvarande handlas den på $0,1712, och ASTR har sett en anmärkningsvärd ökning med 75,18% den senaste månaden. Denna tillväxt förstärker dess imponerande ökning på 309% under de senaste 30 dagarna, vilket positionerar ASTR som en av marknadens bästa prestanda när 2024 börjar.

Astar har skapat vågor inom kryptovalutaområdet för sina senaste partnerskap med industrijättar som Toyota och den japanska järnvägsoperatören. Förutom partnerskapen rustar Astar Network också upp för sin Astar 2.0-uppgradering, vilket har lagt till faktorerna som slungar ASTR-priset.

Uppgraderingen syftar till att förbättra nätverksfunktionerna och främja långsiktiga tillväxtambitioner för ASTR.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Genom att länka samman Polkadot-ekosystemet med Ethereum och Cosmos fungerar Astar Network som en Polkadot-parakedja. Skräddarsydd som en Polkadot dApp-hubb med flera kedjor, stöder den DeFi, NFT och DAO, vilket gör det möjligt för utvecklare att prioritera applikationsutveckling framför infrastrukturproblem.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Astar underlättar utveckling av decentraliserad applikation (dApp) och lager 2-lösning för utvecklare. Den tillhandahåller interoperabel Web 3.0- infrastruktur, ekonomiska incitament, inkubationsprogram och teknisk support. Astar strävar efter att erbjuda optimala lösningar genom att stödja EVM, skapa en parachain som tillåter EVM och WASM smarta kontrakt att samexistera och kommunicera.

Med stöd från Binance Labs och Coinbase Ventures arbetar Astar på två lager. Det första lagret använder Substrate-ramverket, medan det andra använder OVM (Optimistic Virtual Machine) för skalbarhet, med betoning på ett robust och mångsidigt tillvägagångssätt.

BITBOT: handelsrevolution släppt lös

Copy link to section

När Astar gör vågor med sina verkliga användningsfall, lanserade Bitbot, en Telegram-handelsbot, den 17 januari sin BITBOT-tokenförsäljning som lockade till sig kryptoinvesterares uppmärksamhet.

Bitbot syftar till att förse icke-professionella investerare med verktyg av institutionell kvalitet och ger användare möjlighet att ta kontroll över sina tillgångar på ett säkert sätt.

BITBOT-förköpet har fått stor uppmärksamhet i kryptogemenskapen. Med en total tillgång på 1 000 000 000 tokens fördelar förköpet 30% av tokensen i 15 steg. I det aktuella skedet står tokenpriset på $0,01, vilket är en spännande startpunkt för tidiga investerare.

Nästa steg förutser en prishöjning till $0,0105, med en konstant ökning på 5% per steg. Bitbot-entusiaster väntar med spänning på nästa steg och projicerar potentiell prisuppgång. Detta beräknade tillvägagångssätt säkerställer kontrollerad prissättning och undviker spekulativa fluktuationer under förköpet.

Slutsats

Copy link to section

I den snabba världen av kryptovaluta finns det många möjligheter för investerare som söker lovande projekt. Bitbots BITBOT-förköp och Astars (ASTR) senaste prisstegringar presenterar spännande framtidsutsikter.

Medan Astar imponerar med verkliga partnerskap och en hausseartad marknadsrespons, erbjuder BITBOT:s kontrollerade förköpsstrategi en alternativ väg för dem som tittar på tidigt inträde. Ändå bör kryptoinvesterare se till att vara vaksamma på grund av kryptovalutamarknadens extremt flyktiga karaktär.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.