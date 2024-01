Metacade planerar en stor revolution 2024 när blockkedje-spelandets era kallar

Metacade ($MCADE), världens första community-ägda blockkedje-spelarkad, siktar på genombrott 2024. Investerare skulle vara glada över att plattformen har nått stora milstolpar 2023, som ska genomföras 2024. Bland dessa finns samarbeten med Polygon Labs, spelplattformar och notering på de bästa börserna. 2024 kan visa sig bli ännu ett spännande år för Metacade som kan låsa upp värdet av dess inhemska token. Vi har några av dessa.

Fler partnerskap, lanseringar och utvecklingar

Kraften i att slå ihop händer är väl understruken i de senaste Metacades drag. Bara för att återkomma, tillägget av Polygon, en snabbväxande L2, kan ladda upp spelandet på Metacade. Under de senaste åren har Polygon blivit en knutpunkt för företag som kastar sig in i Web 3.0-världen. Framför allt har Polygons effektiva skalningslösning och låga kostnader varit attraktiva. Partnerskapet gör det möjligt för Metacade att njuta av Polygons arkitektur och uppnå snabbt antagande.

Efter stora spelsamarbeten 2023 har Metacade också visat få tecken på att stoppa. Nyligen samarbetade plattformen med Blockchain Game Alliance och BandZaiGame. Partnerskapet tillåter Metacade att skapa en enhetlig plattform som kopplar samman spelare, utvecklare och investerare. Vad mer?

Metacade fortsätter med sitt fokus på att bli en gemenskapsstyrd arkad i slutet av 2024. Med detta har teamet skisserat ambitiösa planer för året. Dessa inkluderar lanseringen av en ny plattform, större uppgraderingar, chattar på plattformen och meddelandesystem. Metacade-teamet tittar också på AR/VR-spel i år. Live insatspooler och veckovis tävling förväntas också, vilket kan ge $MCADE-tokenen ett enormt uppsving.

Naturligtvis kommer Metacade att förbli engagerad i sitt kärnmål med oöverträffat spel. Som sådan kommer det att fortsätta samarbeta med andra enheter för att ta med spännande spel på sin plattform.

Metacade ska locka med sina inkomstmöjligheter

Metacades tidiga dragkraft växte från dess attraktiva inkomstmöjligheter. Som en sammanfattning låter Metacade investerare spela spel och tjäna pengar. Användare kan också delta i spelturneringar för ytterligare passiv inkomst. Att ge feedback på Matacade-projekt ger också användare rätt till intäkter genom en create2earn-funktion.

Dessutom är Metacade futuristisk. Blockkedjan öppnar nya möjligheter för jobb och spelningar i Web 3.0. Metacade utnyttjar denna utveckling genom att låta användare hitta sitt nästa jobb via en plattformsjobbbräda. Work2Earn-funktionen förväntas lanseras under första kvartalet 2024 och är fortfarande en av de viktigaste utvecklingarna att titta på.

Omvänt är Metacade-plattformen designad för att vara självförsörjande. Web 3.0-företag som lägger ut jobb på Metacade kommer att betala en annonsavgift för att stödja plattformen. Det finns också inträdesavgifter till turneringar, vilket ger ytterligare intäkter. Andra företag kan också lansera sina projekt och spel på Metacade och betala en avgift för det. Helt enkelt, Metacade är gjord för framtiden, vilket förstärker investeringspotentialen för dess inhemska token, $MCADE.

Är $MCADE en attraktiv investering?

Metacade har levt till löftet det gav sedan tokenen lanserades på förköpet. Stora milstolpar har gjorts, inklusive lanseringen av Mainnet. Partnerskap har skett, men inte gjort ännu. 2024 visar sig vara ännu ett spännande år för Metacade att visa upp sin potential. Med viktiga milstolpar planerade för året kan Metacade vara en av de bästa speltokensen att investera i.

Till ett pris av bara $0,012 är $MCADE attraktivt prissatt och kan ha positiv optimism under 2024. I kombination med de förväntade återhämtningarna i kryptovalutor kan tokenen potentiellt explodera under 2024.

Men som tidigare noterat bör investerare se på Metacade bortom dess spekulativa värde. Olika vinstmöjligheter finns för att bygga nästa skörd av spelinkomsttagare. Och när det händer, skulle priset på $MCADE utan tvekan låsas upp. Följaktligen har analytiker öronmärkt $MCADE för en mer än 10-faldig vinst på kort sikt.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.