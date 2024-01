Pullix (PLX) förköp accelererar till över $3,9 miljoner mitt i en ökning av HODLers

När kryptomarknaden återställs för tjurmarknaden, ser det nya projektet Pullix (PLX) den typ av tidiga gemenskapsdragkraft som gör marknaden glada för sina framtidsutsikter. Vad är det som driver intresset för det här projektet som analytiker säger kan vara en 100x token?

Här är en översikt över vad det här projektet handlar om.

Pullix (PLX) bygger i tysthet en spelförändrande hybridbörs

Copy link to section

År 2024 kan uppkomsten av hybridbörser bli en enorm gamechanger för handlare. Pullix (PLX) strävar efter att sticka ut bland projekt som vill föra ut den förväntade “bästa av två världar”-miljön på marknaden.

Nya branschdata visade att kryptobörsen Binance fortfarande dominerade marknaden efter volymandel trots de utmaningar som belägrade den förra året. CEX-plattformen leder rivaler genom att kontrollera nästan 50% av den totala marknadsandelen, sa TokenInsight i en rapport.

Samtidigt överträffade den decentraliserade kryptobörsen dYDX Uniswap som den bästa DEX-plattformen inom 24-timmarsvolym. Dessa mätvärden tyder på en motståndskraft och återuppvaknande som för närvarande definierar tillväxttakten på kryptohandelsmarknaden.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Som en hybridbörs kombinerar Pullix det bästa som CEXs som Binance, Coinbase och andra erbjuder för närvarande med allt som gör DEX-plattformar nyckeln till det decentraliserade finansekosystemet (DeFi).

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Resultatet är en förnyad plattform som erbjuder oöverträffade fördelar för sina användare. Vad med likviditet på institutionell nivå, orderbok i kedjan, glidningsfri handel, låga avgifter och globala tillgångar, allt tillgängligt via denna hybrid-DeFi-plattform.

Den bästa delen? Pullix låter dig behålla full kontroll över dina tillgångar. Handla med den sinnesfrid som kommer med att veta att dina kryptotillgångar är säkra.

Dra nytta av en unik intäktsdelningsmodell

Copy link to section

Även om kopieringshandel, insats och avkastningsodling är nyckelkomponenter för att få Pullix att utmana rivaler på DeFi-marknaden, väcker dess “Trade-to-Earn”-funktion också stor uppmärksamhet. Detta innebär att användare kan tjäna på sina dagliga handelsaktiviteter och lägga till en passiv inkomstväg.

Den garanterade andelen av börsens intäkter via en unik intäktsdelningsmodell kommer att se upp till 30% av den dagliga intäkterna till innehavarna.

Specifikt beskriver Pullix whitepaper ett system där 50% av denna andel kommer att gå till insatsbelöningar, medan de andra 50% kommer att gå till börsens PLX-återköps- och brännprogram.

Pullix förköp accelererar när HODLers ökar

Copy link to section

Är Pullix på väg att överträffa många av projekten som försöker definiera nästa kapitel av DeFi? Svaret kan vara i den snabba takt som projektets förköp rör sig i och antalet tidiga investerare.

För närvarande i steg 6 av sitt token-förköp, har Pullix lockat över 3,9 miljoner dollar, med antalet förköpsdeltagare som stiger anmärkningsvärt.

Tidigare denna vecka passerade “Pullix Army”, eller antalet bekräftade PLX-hodlers, 3 500-strecket, medan förköpsdeltagare ökade till över 11 000. Dragkraft är också observerbar eftersom projektets sociala mediekanaler, inklusive X, Discord och Telegram får tusentals nya användare.

PLX prisutsikter

Copy link to section

Med bara 41% av tokens i steg 6 kvar, är Pullix redo för en marsch till nästa fas – förköpets stängning i slutet av februari 2024.

PLX förköpspriset är redan 100% upp efter att ha stigit från $0,04 till $0,08, och communityns spänning kommer att öka när slutet av förköpet närmar sig. Med Bitcoin som förväntas leda marknaden på nästa tjurmarknad, är potentialen för denna token att explodera mitt i ett bredare DeFi-rally mycket troligt.

Som sådan, för dem som missade möjligheten att komma in i de tidiga stadierna, erbjuder bonusprogram som 15% till 20% helgbonus en stor chans att ta mer PLX.

Lär dig mer om Pullix och dess potential att omdefiniera DeFi-handelslandskapet från projektets whitepaper. Få tillgång till den här.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.