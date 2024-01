Everlodge (ELDG): En 100x NFT-marknadsplats för fastigheter som tillåter delat ägande

Vad skulle du göra med $100? Förmodligen mycket, men inte när det kommer till fastighetsinvesteringar. Om du skulle ta en del av sektorns storlek på 280 biljoner dollar, kommer du att behöva hosta upp en ansenlig summa. Med tanke på de enorma kapitalutlägg som krävs har fastigheter blivit ouppnåeliga för majoriteten. Den goda nyheten är att du inte längre behöver sätta upp stora belopp för att äga fastigheter. Med bara $100 kan du äga en del av den en gång lyxiga marknaden och växa med Everlodge. Tokenen erbjuder också en chans att öka en investering med upp till 100 gånger.

Förverkligar delägande av egendom med Everlodge

Everlodge är en blockkedje-aktiverad fastighetsmarknadsplats som möjliggör delägande av egendom. Plattformen låter investerare äga en del av fritidshus, stadsvillor och hotell från så lite som $100. Låt oss använda ett hypotetiskt scenario.

Anta att en lyxvilla i New York värderas till 10 miljoner dollar. En NFT präglas från fastigheten och fraktioneras till 100 000 enheter. I det här exemplet kommer varje fraktion att värderas till $100. Med Everlodge kan du äga en bråkdel av lyxvillan på 10 miljoner dollar för bara 100 dollar.

Det spännande med Everlodge är att varje transaktion och data underhålls säkert. Så transparensen bibehålls och det finns ingen risk för förlust eftersom ett smart kontrakt backar upp data. Vad mer? Om värdet på fastigheten ökar får du del av det nya fastighetsvärdet.

Vilken är den unika möjligheten för Everlodge?

Den uppenbara möjligheten att investera i Everlodge är att få del av den attraktiva fastighetssektorn. Du kan investera var som helst och få exponering mot några av världens mest attraktiva fastighetsmarknader.

Everlodge låser också upp andra möjligheter inom fastighetssektorn. Investerare kan använda sina samägda fastigheter som säkerhet för lån. Detta låser upp massiv likviditet från en global pool av investerare, vilket gör Everlodge attraktiv. Låntagare kan få tillgång till snabb, säker och bekväm finansiering genom blockkedjan, medan långivare tjänar ränta.

Det finns passiva inkomstmöjligheter från Everlodge Rewards Club. Funktionen tillåter investerare att tjäna gratis nattvistelser på plattformslistade hotell och fastigheter. Om man inte vill använda sina semester, kan de lönsamt lista dem på Everlodge eller andra bokningssajter.

Vill du spela en roll i tillväxten av Everlodge-ekosystemet? Plattformen gör det möjligt att satsa den inhemska tokenen för en fast månatlig ränteinkomst. Användare har också rätt till en räntebonus för att tillhandahålla likviditet på fastighetens startfält.

Är Everlodge en 100x-investering?

Fastigheter är en ålderdomssektor men blir bättre för varje dag. Sektorn förväntas växa med 5,2% till 2030. Möjligheten för Everlodge ligger i att ta till sig tillväxtpotentialen och revolutionera hur marknaden fungerar. Everlodge förväntas vinna stort genom sin blockkedje-vinkel. Följaktligen är förutsägelser att dess inhemska token kan explodera upp till 100x. Varför?

$ELDG kommer att vara utilitytokenen på Everlodge-ekosystemet. Tokenen är betalningsvalutan och mediet för att växla värde genom insats, utlåning och belöningar. När fler investerare ansluter sig till ekosystemet kommer efterfrågan på $ELDG att växa, vilket skapar värde.

Medan en 100x vinst för $ELDG är spekulativ, är den uppnåelig. Tecken på ädla projekt har stigit och överträffat uppskattningarna, vilket gör förutsägelserna realistiska.

Bör du köpa Everlodge i förköpet?

Everlodge erbjuds genom ett förköp, där tokenens pris stiger i varje steg. Tokenen är för närvarande värderad till $0,029 från det initiala $0,01-erbjudandet. Att köpa i förköp är fördelaktigt eftersom man skaffar attraktivt prissatta tokens. Att investera i tidiga skeden är fördelaktigt för investerare som vill låsa in värde innan tokenen ökar.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.