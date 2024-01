Bitbots förköp når $300 000 när kryptomarknaden kämpar mot Celsius, FTX-drivet försäljningstryck

Bitcoin- och Ethereum-priserna sjönk under $40k respektive $2,3k tidigt på tisdagen. Nedgångarna kom när konkursiserade kryptoföretagen Celsius och FTX sålde av enorma mängder kryptoinnehav.

Men även om det globala börsvärdet sjönk när de bästa altcoins speglade BTC och ETH, tyder förköps-dragkraften som observerats för Bitbot (BITBOT) att marknaden förblir i ett övergripande hausseartat territorium.

FTX säljer $1 miljard i GBTC eftersom Celsius skickar 13K ETH till börser

Copy link to section

På måndagen visade on-chain data smartmoney-plattformen Lookonchain delade Grayscale Investments, företaget bakom GBTC spot ETF, hade skickat över nästan 64 000 BTC till Coinbase Prime sedan spot Bitcoin ETF:er började handlas den 11 januari.

De totala utflödena från GBTC nådde över 640 miljoner dollar på måndagen, vilket bringade kumulativa utflöden sedan dag 1 av ETF-handeln till över 2,68 miljarder dollar. Data på kedjan visar att FTX-egendomen har gjort det mesta av GBTC-försäljningen, där den konkursmässiga kryptobörsen dumpade mer än 22 miljoner GBTC-aktier värda över 1 miljard dollar.

Bitcoin-priset har kämpat under denna press och sjönk till bottennivåer på $39 012 den 23 januari.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

På andra håll har priset på Ether också drabbats av nedåttryck efter ETH-dumpning nyligen. Ethereum Foundation är en av dem som har överfört enorma mängder ETH-tokens till börser de senaste dagarna.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

På måndagen deponerade den konkursiserade kryptolångivaren Celsius 13 000 ETH värda över 30,3 miljoner dollar vid den tiden till Coinbase. Företaget, som håller på att betala tillbaka fordringsägarna, flyttade också 2 200 ETH värda mer än 5,1 miljoner dollar till FalconX-börsen.

Överföringarna har sammanfallit med en nedgång i Ethereums pris, som föll till bottennivåer på $2 250 tidigt på tisdagen.

Bitbot lockar handlare, förköpet överstiger $300k

Copy link to section

När kryptomarknaden kämpar mot det senaste baisseartade trycket förblir analytiker hausse på den långsiktiga bilden. Handlare letar därför efter dipparna som köpmöjligheter, inklusive i en värld av avsevärt rabatterade förköpstokens.

Vid sidan av flera undervärderade altcoins är en av de hetaste pärlorna på marknaden idag Bitbot (BITBOT). Den här nya Telegram-handelsboten, som precis som andra produkter erbjuder automatiserad handel med kryptovaluta via Telegram-appen, har precis lanserat sitt token-förköp.

På mindre än en vecka (förköpet lanserades den 17 januari 2024) har Bitbot passerat $300 000 och fått draghjälp mitt i den bredare marknadsnedgången.

Varför finns det så stort intresse för Bitbots förköp

Copy link to section

Det enorma intresset och deltagandet som setts under de senaste dagarna av Bitbots förköp beror på den nya handelsbotens nyckelfunktioner som sätter den över konkurrerande bots.

I synnerhet är Bitbot ett handelsverktyg avsett för alla handlare oavsett deras marknadserfarenhet eller handelskunskaper. En enkel registreringsprocess kombinerad med Bitbots nyckelfunktioner som egenvård av tillgångar och ädelstensskanner, lägg till denna Telegram-baserade handelsapps överklagande.

Det är denna tillgång till de senaste AI-drivna handelsverktygen på institutionell nivå och plånboksintegration utan förvaring (vilket är nyckeln till användarsäkerhet och integritet) som skiljer Bitbot från nuvarande handelsbots som Unibot, Banana Gun och Maestro.

Med spot Bitcoin ETF:er som förväntas attrahera fler inflöden och kryptohandelsmarknaden redo inför BTC-halvering, kan dess troliga Bitbots kommande lansering vara en handlares största verktyg. Den nuvarande nedgången kan därför vara ett bra köptillfälle för handlare.

Förköpet, som erbjuder 300 miljoner tokens till tidiga användare, har för närvarande BITBOTs pris på $0,0105 i steg 2.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.