Mt. Gox förvaltare bekräftar borgenärernas adresser för BTC- och BCH-återbetalningar

Mt. Gox fordringsägare har enligt uppgift fått e-postmeddelanden från den kollapsade kryptobörsen för att bekräfta sina konton för återbetalningar. Enligt e-postmeddelanden som delas av användare av sociala plattformar som Reddit kan borgenärer ta emot betalningar i Bitcoin (BTC) eller Bitcoin Cash (BCH). Mejlet lyder delvis:

Flera Bitstamp- och Kraken-användare rapporterade att de fick e-postmeddelanden från den insolventa kryptobörsen. Däremot varnade börsen för att användare vars konton har frysts eller inaktiverats inte skulle kunna ta emot framtida betalningar. Börser som deltar i Mt Gox återbetalningar kommer fortfarande att betjäna kunder även i jurisdiktioner där de har upphört med sin verksamhet.

Mt. Gox hade tidigare försenat återbetalningar till fordringsägare sedan blockeringen av uttag när börsen gick ner 2014. De senaste e-postmeddelandena lägger till förväntningar på att börsen äntligen kommer att reglera de långvariga avgifterna.

Trots den positiva utvecklingen förbereder sig marknaderna för den potentiella utbudsdynamiken, med indikationer på att Mt. Gox kommer att betala upp till 142 000 Bitcoins och 143 000 Bitcoin Cash. Resten är 69 miljarder japanska yen, motsvarande 510 miljoner dollar. I synnerhet kan marknader genomgå en berg-och-dalbana om mottagarna av Mt. Gox gör sig av med sina Bitcoins, vilket resulterar i potentiell dumpning med ringeffekter på BTC-priset. Återbetalningarna förväntas nu ske under de kommande veckorna eller månaderna. Icke desto mindre rapporterade vissa användare att de fick betalningar från Mt. Gox i slutet av december 2023.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.

