EUR, TRY, NOK, ZAR på väg inför centralbanksbeslut

Euron (EUR), turkisk lira (TRY), den norska kronan (NOK) och den sydafrikanska randen (ZAR) var i rörelse på onsdagen när investerarna åter fokuserade på torsdagens centralbanksmöten. Dessa möten, årets första, kommer att kasta mer ljus över vad tjänstemän tycker om ekonomin och ge mer färg på vad man kan förvänta sig senare i år.

ECB:s beslut ligger framför oss

Priserna EUR/USD och EUR/GBP steg något när ECB påbörjade sitt första centralbanksbeslut 2023. Detta möte kommer en vecka efter att några av dess tjänstemän, inklusive Christine Lagarde, höll intervjuer vid World Economic Forum i Davos.

Ett nyckeltema om dessa tjänstemän var att det var för tidigt att förklara seger på inflationen. Denna uppfattning stöddes av uppgifter från Eurostat, som visade att den europeiska inflationen steg till 2,9 % i december. Inflationen kommer sannolikt att förbli högre under längre tid när krisen vid Röda havet intensifieras.

Utmaningen för ECB är att blocket också går igenom en stor nedgång som kan leda till en recession. Att hålla räntorna för länge kan därför utlösa en djupare nedgång även när den amerikanska ekonomin går framåt.

I det här fallet förväntar sig de flesta analytiker att ECB:s första räntesänkning kommer att ske under andra halvåret. De räknar också med minst två nedskärningar.

Den turkiska liran tynar fortfarande

På andra håll låg USD/TRY och EUR/TRY i ett snävt intervall inför årets första CBRT-beslut. De är alla nära sin rekordnivå när investerare satsar på en svagare-för-längre lira.

Med en fortsatt envist hög inflation – det slutade året på 65 % – förväntar sig analytiker att CBRT kommer att fortsätta höja räntorna under detta möte. I detta ser vissa ekonomer en annan kurs på mellan 100 och 200 räntepunkter.

Utmaningen för CBRT är att ekonomer ser landets inflation toppa i maj i år. Även om räntorna är attraktiva för spararna, är de fortfarande mycket lägre än inflationen. Det har lett till ett tappat förtroende för den turkiska liran, vilket gör det svårt att locka köpare.

Norges Banks beslut ligger framför oss

USD/NOK och EUR/NOK har hållit sig stabila de senaste dagarna när valutahandlare väntar på Norges Banks beslut. Detta kommer att vara ett viktigt räntebeslut eftersom det har varit de mest hökiska centralbankerna i Europa. Den gick emot trenden och ökade med 25 punkter i december till 4,50 %. Det har flyttat dem från noll under pandemin.

Därför, med Norges fallande inflation, förväntar sig ekonomer att banken lämnar räntorna oförändrade och undviker tal om sänkningar. I en anteckning sa en analytiker från JPMorgan:

“Det finns ingen bra anledning till en duvtapp och en kurskorrigering är ganska osannolik vid interimsmöten, givet tidigare beslut. Norges Bank kommer att vänta på marsmötet för att dra några starkare slutsatser, baserat på ytterligare data på den inhemska sidan.”

SARB:s beslut väntar

South African Reserve Bank (SARB) blir nästa stora centralbank att titta på på torsdag. Detta beslut kommer vid en tidpunkt då USD/ZAR-paret har fallit med nästan 2% från sin högsta punkt i år. Den sydafrikanska randen har gjort det bättre än andra afrikanska valutor som den nigerianska nairan , kenyansk shilling och etiopisk birr.

SARB kommer sannolikt att lämna räntorna oförändrade på 8,25% och eventuellt peka på en räntesänkning senare i år. Dessutom visade de senaste uppgifterna att det överordnade konsumentprisindexet (KPI) sjönk till 5,1 % medan kärn-KPI låg kvar på 4,5 %. Dessa siffror var bättre än väntat och låg inom bankens bekväma band.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.