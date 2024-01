Bör du investera i Bitbot när Degas Wright bjuder på AI för 2024

Degas Wright – grundaren av Decatur Capital säger att företag som kan kombinera artificiell intelligens i sina nuvarande erbjudanden kommer att klara sig bra 2024.

Wrights syn på generativ artificiell intelligens

I synnerhet är kapitalförvaltaren övertygad om att sjukvård och teknik är två sektorer som till synes kan integrera AI i befintliga produkter.

Hans anmärkningsvärda val inom de två sektorerna inkluderar Microsoft Corp och Regeneron Pharmaceuticals Inc. På CNBC:s “Worldwide Exchange” sa Wright nyligen:

Du vill fokusera på företag som är leverantörer till industrin för artificiell intelligens – och de som kan göra applikationer. Så du måste titta under huven och förstå hur AI påverkar deras verksamhet.

Allt som allt, vad hans kommentarer tyder på är att experten ser en snabb tillväxt inom AI som började i början av förra året i stort sett när Microsoft tillkännagav en investering på flera miljarder dollar i OpenAI för att fortsätta 2024.

Med tanke på att artificiell intelligens är en växande adresserbar marknad, är det mer än troligt att den relaterade fördelen inte bara kommer att begränsas till jättar som $MSFT eller $REGN. Nyligen lanserade plattformar som Bitbot kan också dra fördel av medvinden.

Här är vad Bitbot har tänkt åstadkomma

Bitbot är ett AI-aktiverat projekt som har åtagit sig att maximera din avkastning från kryptovalutor som handlare.

Det är en Telegram-handelsbot som utnyttjar artificiell intelligens för att tillhandahålla verktyg av institutionell kvalitet till privata investerare.

Kryptomarknaden förväntas i stort sett ha ett starkt 2024 nu när Securities & Exchange Commission i USA har godkänt Spot Bitcoin ETF:erna – och Bitbot vill se till att du inte blir kvar på det förväntade rallyt.

Om säkerhet har varit en anmärkningsvärd anledning till att du inte har experimenterat med handelsbots hittills, är Bitbot lämpligt för dig eftersom det i grunden är pionjären för handelsbots utan förvaring.

Enkelt uttryckt har Bitbot bestämt sig för att minimera risken och förbättra avkastningen för kryptohandlare under 2024. Du kan ta reda på mer om denna kommande plattform på dess hemsida här.

Bitbot ger dig exponering för krypto och AI

Intressant nog är Bitbot en investering i sig själv. Varför – för att den drivs av en egen inhemsk token.

Att ta en tidig position i Bitbot-tokenen som för närvarande är i förköp är ett sätt att få exponering mot två av de snabbast växande marknaderna där ute: kryptovalutor och artificiell intelligens.

Statista, till exempel, förutspår AI att vara en marknad på 2,0 biljoner dollar år 2030, jämfört med omkring 200 miljarder dollar vid skrivtillfället. Den inhemska tokenen är för närvarande endast prissatt till $0,01 så att du inte behöver bryta banken för att investera i den heller. Enligt Bitbots webbplats:

Bitbot kommer att använda en del av sitt förköp för tävlingar – den första är en $100K-tävling.

Klicka här för att besöka webbplatsen och utforska enkla sätt på vilka du kan investera i Bitbot-tokenen.

Bitbot-tokens ger dig tillgång till begränsade funktioner

Bitbot har samlat in en bra bit över 0,3 miljoner dollar på några dagar, vilket talar mycket om den typ av efterfrågan som det lockar från investeringsvärlden. Det är vanligtvis ett tecken på en bra investering.

Det är värt att nämna här att ägandet av den inhemska tokenen också öppnar dörrar för dig till en värld av exklusiva funktioner, inklusive ädelstensskanner, kopieringshandel och behörighet att delta i hänvisningsprogrammet samt dra nytta av dess intäktsdelningsinitiativ.

När förköpet slutar och tokensen släpps kommer Bitbot att listas på en framstående kryptobörs som historiskt sett inbjuder till mer efterfrågan vilket översätter till prisuppskattning.

Slutligen, kom ihåg att ovannämnda token är en krypto i sin kärna. Så den kommer sannolikt att dra nytta av den bredare medvinden på kryptomarknaden. Dessa inkluderar Federal Reserves förväntade pivot till att sänka räntorna i år och Bitcoin-halvering som är planerad till den kommande april.

Besök webbplatsen på denna länk för att upptäcka mer om vad Bitbot har att erbjuda.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.