Optimism (OP)-innehavare åtnjuter vinster trots baisseartade prisåtgärder – detaljer

Kryptomarknaden välkomnades denna vecka med fel fot på börsvärdet för alla digitala mynt rasade med 5% till 1,5 biljoner dollar från 1,6 biljoner dollar. Optimism (OP) anslöt sig till denna neddragning och avslutade föregående vecka med ett prisfall på nästan 20 % till ett presstidsvärde på $2,83.

OP 7D Chart on Coinmarketcap

Trots den nedåtgående prisbanan visar data att mer än 85 % av OP-innehavarna har vinster till nuvarande priser.

Optimisms innehavare får avkastning trots prisfall

Den senaste IntoTheBlock-datan visar att 87% av Optimism-investerare är i den lönsamma kategorin trots förra veckans OP-kurs rasade. Det är ett imponerande mått för projektet eftersom det visar motståndskraft av lojala investerare som kan navigera genom marknadens volatilitet.

Source – IntoTheBlock

Vidare bekräftar långsiktiga investerares motståndskraft deras tilltro till projektets framtida tillväxt.

Optimism blockchain såg en imponerande tillväxt under det senaste året. Den implementerade Bedrock-uppgraderingen den 6 juni 2023. Hardfork var bland de detaljerade förslagen för att lansera en Superchain med flera blockchain-plattformar som delar en enda mjukvara för förbättrad interoperabilitet och säkerhet.

Bedrock hardfork riktade in sig på minskade avgifter och insättningstid samtidigt som den säkerställde förstklassig säkerhet. Optimism såg en betydande ökning av transaktioner och volymer efter uppgraderingen.

Optimism nätverk återupplivande

Data visar att lager2-skalningslösningen har sett många storskaliga transaktioner under de senaste veckorna. ITB-data visar att siffran hoppade till 421 den 12 januari för att nå en topp på ett år. Dessutom översteg antalet plånböcker med OP marknaden för 1 miljon. Nya adresser som gick med i nätverket stannade över 1,34 000 under de senaste tre månaderna. Den förstärkta användaraktiviteten är hausse för den digitala token.

Dessutom gick Optimism med i de 10 bästa projekten av GitHub commits, vilket understryker ökad utvecklaraktivitet.

Fortsatt blockchain-utveckling under det senaste året har hållit optimismen flytande trots breda marknadsutmaningar, vilket översatt till imponerande avkastning för OP-innehavare.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.