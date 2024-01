SEC-beslut om BlackRocks spot Ethereum ETF försenat till mars

Kapitalförvaltaren BlackRock kommer att vänta längre på SEC:s beslut på sin plats Ethereum -ansökan efter att regulatorn drivit ut domen med ytterligare 45 dagar. I en ansökan den 24 januari, en dag före den 25:e deadline, angav SEC behovet av att få ytterligare kommentarer om den föreslagna regeländringen. SEC säger,

Uppskjutningen innebär att beslutet om BlackRocks spot Ethereum ETF bör väntas i mars. Analytiker tror dock att beslutet kan vänta längre. Enligt Bloomberg-analytikern Eric Balchunas kommer SEC sannolikt att besluta om alla Ether-ETF:er gemensamt som det gjorde för spot Bitcoin-ETF:er. Analytikern förväntar sig ett punktbeslut av Ethereum ETF i maj, där SEC har flexibiliteten att utöva flera förseningar under en 240-dagarsperiod. Nästa deadlines som är viktiga för SEC är 23 maj och 24 maj för ansökningar från VanEck respektive Ark 21Shares. Ansökningar från Grayscale och Invesco Galaxy har deadlines den 18 juni respektive 5 juli, med Fidelity den 3 augusti.

Medan marknaden utan tvekan ivrigt kommer att vänta på SEC-beslutet, är analytiker delade över efterfrågan på den första av många produkter som ger investerare direkt exponering mot världens näst största kryptovaluta. För BlackRocks VD Larry Fink erbjuder spot Ether ETF:er en direkt väg till tokenisering. Chefen för Coinbase Institutional säger att många kunder ser värde i spot Ether-produkter. Analytiker uttrycker dock skepsis över det potentiella upptaget av Ether ETF:er, eftersom många institutioner kanske föredrar att äga den faktiska Ethereum-tillgången istället. Raoul Pal, VD för Real Vision, förväntar sig att bristen på insatsavkastning på Ethereum ETF:er ska vara avskräckande, vilket får institutioner att föredra Ethereum-tillgången.

Frågor ställs också om SEC kommer att vara bekväm med att godkänna Ethereum ETFs som det gjorde med spot Bitcoin ETFs. SEC-ordförande Gary Gensler har antytt att de flesta kryptor är investeringskontrakt och därför faller under säkerhetslagar. Icke desto mindre har regulatorn uteslutit Bitcoin från den kontroversiella klassificeringen och kallar det en vara. Kategoriseringen komplicerar det potentiella godkännandet av spot Ether ETF:er, vars tydlighet har saknats. Följaktligen förväntar sig Aktai-ordföranden Bill Tai inte att det ska vara okomplicerat att godkänna Ether ETF.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.

