SEC försenar BlackRocks Ethereum ETF och marknadsoptimism får Meme Moguls att lysa

Securities and Exchange Commission (SEC) har lagt till BlackRocks ansökan om en spot Ethereum (ETH) börshandlad fond till listan över försenade ETH spot-ETF:er. På onsdagen meddelade SEC att de hade skjutit upp ett beslut om huruvida förslaget skulle godkännas eller inte godkännas till mars 2024.

Samtidigt, trots nedgången på marknaden sedan tillsynsmyndigheten godkände Bitcoin ETF:er på första plats, är krypton i stort sett hausseartad. Ett av projekten som driver den här utsikten eftersom den överglänser andra är Meme Moguls (MGLS).

Här är mer om varför det är så.

SEC:s förseningar och senaste BTC-dipp: Analytiker säger att det är en köpmöjlighet

Även om det var negativt, påverkade nyheten att SEC hade försenat BlackRocks spot Ethereum ETF-applikation inte kryptomarknaden lika mycket. Enligt marknadsanalytiker är förslaget här att detta till stor del var förutsett.

Särskilt är det större fokus på ett potentiellt godkännande senare under året. Möjliga tidslinjer inkluderar maj och augusti, den senare är den sista deadline för SEC att fatta beslut om BlackRocks ansökan.

En annan observation är att SEC:s fördröjning för spot Ethereum ETF:er kommer samma månad som de tillät 11 spot Bitcoin ETF:er, vars handel har sammanfallit med en ny korrigering för BTC och altcoins. Sedan spot-ETF:erna började handlas har Bitcoin-priset kämpat med försäljningstryck.

Riktmärke-kryptovalutans pris sjönk under $40 000 på onsdagen, och sträckte sig till bottennivåer på $38 600 över stora börser för att se en nedgång på mer än 13% under de senaste två veckorna.

Även om nedgångarna kan sträcka sig med att BTC potentiellt testar nivåer under $35 000 och ETH rör sig under $2 000, är den övergripande utsikten att detta ger nya möjligheter för investerare. Det växande antagandet av krypto, med senaste Crypto.com-forskning som visar att globalt ägande ökar, bidrar till den hausseartade synen.

Marknadsanalytiker säger att altcoins kan vara redo att överträffa de kommande månaderna. Förutom toppalternativ som ETH, SOL och DOT, kan meme-mynt inklusive Dogecoin, Shiba Inu vara stora artister.

Förköps-tokens är också ett marknadssegment som fortsätter att skapa ädelstenar, varav en kan vara Meme Moguls.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.