Vad händer med den ryska rubeln (USD/RUB)?

USD/RUB- växelkursen har rört sig i sidled de senaste dagarna då investerare fokuserar på nästa Federal Reserve-åtgärder och energisektorn. Paret har legat kvar på 88, en minskning från fjolårets högsta på 102,53.

USA:s BNP och råoljepriser

Paret USD till ryska rubeln reagerade milt på den senaste amerikanska BNP-datan . Enligt statistikbyrån gick den amerikanska ekonomin ganska bra under fjärde kvartalet då den kraschade ekonomernas uppskattningar. Rapporten visade att ekonomin växte med 3,3 % under fjärde kvartalet, högre än de förväntade 2,0 %.

Rapporten har en viktig betydelse för den amerikanska dollarn och världsmarknaden. För det första betyder det att ekonomin är i så bra form att Federal Reserve inte har något incitament att börja sänka räntorna när som helst snart.

Färska uppgifter bekräftade att ekonomin fortfarande går bra. Arbetslösheten har legat kvar på 3,7 % medan löneökningen ligger på 4 %. Det betyder att lönerna, åtminstone officiellt, växer i snabbare takt än inflationen, vilket är idealiskt.

Ytterligare data från S&P Global avslöjade att PMI för tillverkning och tjänster förblev över 50 i januari. Tillverkningssiffran har legat under 50 under de senaste månaderna, vilket betyder att den har gjort framsteg i januari.

Därför, med en inflation på över 2 %, finns det en sannolikhet att Federal Reserve kommer att skjuta upp sin räntesänkning. De flesta analytiker ser att det börjar sänkas i juni, vilket är positivt för USD.

USD/RUB-paret har också reagerat på utvecklingen i energisektorn när Röda havet-krisen eskalerar. De senaste uppgifterna visar att priset på Brent och West Texas Intermediate (WTI) inte har stigit utan har varit stabilt.

Detta är anmärkningsvärt eftersom Ryssland tjänar det mesta av sina pengar på att sälja olja. Det har den fortsatt att göra även efter att västländer infört ett pristak genom att sälja stora oljeresurser till Kina, Indien och andra asiatiska länder.

Utmaningen för Ryssland är att priserna på andra råvaror de säljer har sjunkit. Naturgas pris har kraschat med över 80 % från sin högsta punkt 2022 medan vete, majs och andra metaller har sjunkit.

USD/RUB teknisk analys

USD/RUB-växelkursen nådde en topp på 102,53 2023 när försäljningen av rubeln sjönk. Den började sedan dra sig tillbaka och bildade ett dubbelbottenmönster på 86,98. Den har misslyckats med att ta sig under denna nivå flera gånger sedan november förra året trots åtgärder från Fed och den ryska centralbanken.

Paret ligger fortfarande under 50-dagars och 25-dagars Arnaud Legoux Moving Averages (ALMA). Därför är utsikterna för paret för närvarande neutrala med en baisseartad bias. Mer rubelstyrka kommer att bekräftas om den kraschar under stödet vid 86,98.

