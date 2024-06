Varför The Hershey Company är ett köp under $200

The Hershey Company (NYSE: HSY) rapporterade nyligen sina resultat för första kvartalet 2024, vilket överträffade både uppskattningar på högsta och nedersta raden. Med en icke-GAAP-vinst per aktie på 3,07 USD, som överträffar förväntningarna med 0,31 USD, och en intäkt på 3,25 miljarder USD, vilket är en ökning med 8,7 % jämfört med föregående år, har Hershey visat robusta prestationer inför förändrade ekonomiska förhållanden och höga kakaopriser.

Företagets organiska nettoomsättning i konstant valuta uppvisade också en imponerande tillväxt på 8,6 %, vilket bekräftar dess position som en stark i konfektyrbranschen.

Under kvartalets resultatrelease gjorde företaget dock analytiker besvikna med sina finansiella utsikter för helåret 2024, och bibehöll sina prognoser för att nettoomsättningstillväxten skulle öka marginellt med 2-3 %, utan tillväxt i vinst per aktie och justerad vinst per aktie.

Med fokus på att främja flexibilitet och automationsinitiativ samtidigt som han navigerar i marknadsutmaningar, har Hershey visat motståndskraft och strategisk framsynthet i sin verksamhet. Låt oss nu se vad diagrammen har att säga om Hersheys aktie framöver.

Slutet på den nedåtgående trenden

Hersheys aktie såg en kraftig nedgång under andra halvåret 2023 och föll från över 270 USD till under 200 USD. Men under de senaste veckorna kan vi se att det har hittat stöd nära $180-nivån flera gånger sedan dess och har handlat i ett $180-$205-intervall, vilket tyder på att undergången är över.

HSY-diagram av TradingView

Investerare och långsiktiga handlare kan börja ackumulera aktien under $200 med en stop loss under $178,8.

Vänta tills konsolideringen upphör

I de kortsiktiga timdiagrammen kan vi också se att aktien har varit intervallbunden och har hittills kämpat för att passera $200-strecket.

HSY-diagram av TradingView

Hausseartade kortsiktiga handlare bör vänta tills aktien passerar över $200 och stänga över den i en dag innan de öppnar en lång position. Handlare som är baisse på aktien kan initiera en kort position här med en stop loss över $206,4 och ett vinstmål på $183,4.

