I morse släppte Storbritanniens Office for National Statistics (ONS) bättre än väntade BNP-siffror för Storbritanniens första kvartalsberäkning från januari till mars 2024.

Resultaten visade en kvartalstillväxt på 0,6 % för landets BNP och en tillväxt på 0,2 % på årsbasis, enligt ONS:

Storbritanniens bruttonationalprodukt (BNP) beräknas ha ökat med 0,6 % under kvartal 1 (jan till mars) 2024, efter minskningar på 0,3 % under kvartal 4 (okt till december) och 0,1 % under kvartal 3 (juli till september) 2023 Jämfört med samma kvartal för ett år sedan beräknas BNP ha ökat med 0,2% under kvartal 1 2024.”