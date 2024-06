Tesla stoppar produktionen av Model 2 för att fokusera på Robotaxi, säger rapporter

Tesla Inc., under ledning av VD Elon Musk, har enligt uppgift ställt in den nästan avslutade produktionen av dess förväntade lågpriselfordon (EV), Model 2, enligt en rapport från The Information som släpptes på måndagen.

Detta beslut kommer som en överraskning eftersom fordonet närmade sig slutet av sin utvecklingsfas.

Teslas tekniska utmaningar och strategiska nyckel

Källor nära utvecklingsteamet avslöjade att Teslas ingenjörer var säkra på att lösa de problem som hade uppstått under fordonets utveckling.

Musk tog dock ett strategiskt beslut att avbryta produktionen av Model 2 på obestämd tid. Han styrde om ingenjörsteamets ansträngningar för att förbättra företagets autonoma fordonsprojekt, särskilt den självkörande Robotaxi.

Musks svar på anspråk på annullering

Trots dessa rapporter har Elon Musk indirekt tillbakavisat påståenden om att produktionen av Model 2 har ställts in permanent.

Denna tvetydighet lämnar utrymme för spekulationer om framtiden för Teslas produktlinje och dess strategiska prioriteringar, särskilt när det gäller att utveckla dess autonoma körteknik.

Förskjutningen i fokus från Model 2 till Robotaxi-projektet antyder en betydande omställning av Teslas framtidsplaner, vilket betonar vikten Musk lägger på självkörande teknologi i företagets utveckling.

