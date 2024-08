Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) har nyligen upplevt en dramatisk nedgång på 123 miljarder dollar i marknadsvärde. Denna betydande nedgång följer positiv utveckling från konkurrenter, särskilt Viking Therapeutics Inc och Roche Holding AG, som gjorde tillkännagivanden angående sina viktminskningsläkemedel. Men enligt JPMorgan-analytikern Chris Schott kan denna nedgång utgöra ett utmärkt tillfälle att investera i Eli Lilly till en betydande rabatt.

Letar du efter signaler och varningar från proffshandlare? Anmäl dig till Invezz Signals™ GRATIS. Det tar 2 minuter.

Trots den ökade konkurrensen på marknaden för behandling av fetma är Schott fortfarande säker på Eli Lillys dominerande ställning. JPMorgan fortsätter att ha en “övervikt”-betyg på Eli Lilly-aktien, med ett kursmål på 1 000 $ – vilket indikerar en potentiell 25% uppsida från nuvarande nivåer.

Eli Lilly kommer att rapportera sitt resultat för andra kvartalet den 8 augusti

Copy link to section

Den hausseartade uppmaningen om aktier i Eli Lilly & Co kommer bara en vecka innan läkemedelsgiganten är planerad att rapportera sina finansiella resultat för andra kvartalet.

Konsensus är att det New York-noterade företaget ska tjäna 2,75 dollar per aktie på cirka 10 miljarder dollar i intäkter jämfört med 1,98 dollar per aktie respektive 8,31 miljarder dollar under samma kvartal förra året.

Christ Schott förväntar sig att styrkan i företagets Mounjaro och Zepbound (läkemedel mot diabetes och viktminskning) kommer att kompenseras av motvind i leveranskedjan relaterade till Trulicity under andra kvartalet.

På längre sikt är han dock övertygad om att försäljningen av Mounjaro och Zepbound kommer att mer än fördubblas till 36,5 miljarder dollar 2026 från 16,5 miljarder dollar 2024.

Eli Lilly-aktien ger för närvarande en direktavkastning på 0,64% vilket gör det lika attraktivt för inkomstinvesterare också.

UBS analytiker hausse på Eli Lilly aktien

Copy link to section

Allt som allt utsåg JPMorgan-analytikern LLY till ett toppval inom läkemedelsbranschen på måndagen eftersom det har “klar uppåtpotential till långsiktiga uppskattningar”.

Han rekommenderar att man äger Eli Lilly-aktier eftersom nylanseringar och dess kärnproduktstillväxt kommer att mer än kompensera motvinden från IRA (Inflation Reduction Act) framåt.

Trots den senaste försäljningen är läkemedelstillverkaren uppe i nära 40 % hittills i år. En del av den pågående svagheten, enligt värdepappersföretaget, kan vara relaterad till att investerare väljer att ta vinster efter det otroliga rallyt, ungefär som vad som också utspelar sig i megacap-teknikaktierna.

Trung Huynh från UBS förväntar sig dessutom att marknadsandelen för Eli Lillys GLP-1-rivaler kommer att förbli under 10 % under de kommande fem åren.

UBS förväntar sig nu att marknaden för viktminskningsläkemedel kommer att växa med en sammansatt årstakt på 33 % och nå 150 miljarder dollar i försäljning till 2029 – upp från företagets tidigare prognos på cirka 125 miljarder dollar.

Denna artikel har översatts från engelska med hjälp av AI-verktyg och därefter korrekturlästs och redigerats av en lokal översättare.