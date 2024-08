PÅ Q2 sjunker vinsten men aktien stiger, här är anledningen

ON Semiconductor Corp drog in 1735,2 miljoner dollar i intäkter för andra kvartalet, och uppnådde en nettovinst på 338,2 miljoner dollar, vilket översattes till en utspädd vinst per aktie på 0,78 dollar. Bolagets aktiekurs steg med 12% under den första timmen av handeln.

De rapporterade intäkterna slog analytikernas förväntningar på 1729,12 miljoner dollar men utgjorde en minskning med 17 % från föregående år. Den utspädda vinsten per aktie missade också målet med $0,11.

Trots en sjunkande vinsttrend steg aktiekursen med 12 % vid börsöppningen. Varför är investerare så intresserade av aktien?

En lovande framtid

Även om siffrorna berättar en besvikelse, kan orsaken till prisstegringen förklaras av vd:s kommentarer.

Vi är fortsatt dedikerade till att driva tillväxt genom att öka marknadsandelar, fördubbla investeringar på strategiska marknader och utöka bredden av vår portfölj av branschledande produkter med analoga och blandade signallösningar.

Som världens näst största kraftchiptillverkare åtnjuter Onsem sitt rykte som en stor aktör på marknaden för krafthalvledare och sensorer.

Företaget har ett rykte att skydda och ett år av sidledes handel när halvaktiekurserna går i taket hade investerare oroliga. Men inte längre efter vd:ns positiva kommentarer.

Från den ledande leverantören av bildsensorer för fordonsindustrin till att öka spelet i nya applikationer inklusive elfordon, autonoma fordon och förnybar energi, Onsem har för avsikt att tjäna pengar på de senaste trenderna.

Uppgången i fritt kassaflöde är en annan indikator på företagets finansiella hälsa och operativa förmåga som har imponerat på investerare.

Med tanke på det faktum att företaget avser att växa aggressivt på baksidan av trender på framväxande marknader kommer detta förbättrade kassaflöde att komma väl till pass.

Samarbete med Volkswagen

Bara förra veckan skrev företaget på ett avtal med den tyska biltillverkaren Volkswagen.

Den kommer att leverera en full stack av kiselkarbidteknik som i sig kommer att ingå i en integrerad modullösning som kommer att fungera på alla kraftplattformar. VD tillade:

Genom att erbjuda en komplett kraftsystemlösning som omfattar hela kraftunderenheten, förser vi Volkswagen Group med en enda, förenklad modulär och skalbar plattform som maximerar effektivitet och prestanda för deras fordonssortiment.

Onsem har för avsikt att expandera sin tillverkningsvas i Europa och Volkswagen kan bli en direkt förmån av det. Denna anläggning kommer att ligga i Tjeckien där Volkswagen redan har en närvaro.

Den här affären fungerar därför bra för båda företagen och Onsem kan använda den för att katapulera sig till förbättrad verksamhet i Europa.

För dem som missade Nvidia och Broadcom-rallyt erbjuder ON en lockande möjlighet.

Aktien har handlats i sidled i ett år och det kanske inte är fallet längre efter denna resultatrapport. Investerare kanske vill komma in i händelserna snabbt.

