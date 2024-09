De europeiska naturgaspriserna skjuter i höjden till 2024 års höjder på grund av rädsla för utbudet och långsammare lagringsuppbyggnad

De europeiska naturgaspriserna har stigit till sina högsta nivåer 2024, drivet av ett sammanflöde av faktorer, inklusive försörjningsproblem och långsammare än väntat lagringsuppbyggnad.

Trots att lagringsnivåerna är relativt bekväma över hela kontinenten, har rädslan för störningar i den ryska bränsletillförseln som korsar Ukraina ytterligare underblåst rallyt, med benchmark-terminshandel över €39 per megawattimme i början av augusti.

Den pågående konflikten i Rysslands Kursk-region, hem för en avgörande gasintagspunkt, har ökat dessa farhågor och fått priserna att stiga för tredje dagen i rad.

Utbudsoro pressar upp priserna

Den senaste tidens prisuppgång har till stor del tillskrivits rädsla för störningar i flödet av rysk gas genom Ukraina.

På torsdagen meddelade den ryska energijätten Gazprom PJSC att gastransiteringen via Sudzha-intagspunkten – Rysslands sista återstående rörledningsväg till Europa via Ukraina – var satt till 37,3 miljoner kubikmeter per dag, en minskning från de vanliga 42 miljoner kubikmeter som observerats under de senaste månaderna .

Sudzha-stationen, som ligger nära gränsen, är en kritisk punkt för gasflöden till Europa, och eventuella störningar kan få betydande konsekvenser för de europeiska energimarknaderna.

Medan gasflödena vid Sudzha transitpunkt fortsätter för tillfället, har den lilla minskningen väckt larm, särskilt eftersom intensiva strider fortsätter i regionen.

Analytiker varnar för att varje ytterligare upptrappning kan hota stabiliteten i gasförsörjningen till Europa och pressa priserna ännu högre.

Trög lagring byggs upp i hög asiatisk efterfrågan

Trots att lagringsnivåerna för naturgas i Europeiska unionen (EU) är över 86 % fulla den 6 augusti – långt över femårsgenomsnittet på 78 % – har lagringsbyggen gått långsammare än väntat.

Denna avmattning beror främst på lägre inflöden av flytande naturgas (LNG) till Europa, eftersom en stark asiatisk efterfrågan har lett bort laster från kontinenten.

Efterfrågan på LNG i Asien har varit stabil under hela 2024, med importen som ökade med 10,3 % på årsbasis under årets första sju månader.

Kina och Indien har varit de främsta drivkrafterna för denna tillväxt och står för 64 % av efterfrågansökningen.

Den högre efterfrågan i Asien har säkerställt att Japan Korea Marker (JKM) konsekvent har handlat till en premie till den holländska titelöverföringsfaciliteten (TTF), Europas ledande gasnav, vilket gör det mer lönsamt för LNG-laster att ta sig till Asien istället för Europa .

Warren Paterson, chef för råvarustrategi på ING Think, sa:

“Den bromsade lagringsuppbyggnaden förväntas stödja TTF-priserna. Prognoser tyder dock fortfarande på att EU:s lagring sannolikt kommer att vara nära 100 % full fram till vintern 2024/25, förutsatt att det inte finns några betydande utbudschocker.” Källa: Tradingview

Norsk rörledningsunderhåll

Norge, som har gått om Ryssland som Europas främsta leverantör av gasledningar sedan starten av Ukrainakriget, förväntas minska sina gasflöden till EU i augusti och september på grund av planerat sommarunderhåll.

Analytiker varnar för att eventuella överskridanden av underhåll kan ytterligare strama åt marknaden, vilket potentiellt kan leda till ökad LNG-import till EU för att kompensera för bristen.

Norska gasflöden har blivit allt viktigare för den europeiska marknaden, och varje minskning av utbudet kan förvärra den befintliga obalansen mellan utbud och efterfrågan, vilket pressar priserna ännu högre när kontinenten närmar sig vintervärmesäsongen.

Ukraina transitväg

Framtiden för ryska gasflöden via Ukraina är fortfarande osäker, och Ukraina indikerar att man inte planerar att förlänga sitt transitavtal med Gazprom när det löper ut i slutet av detta år.

Detta har lagt till ytterligare ett lager av komplexitet till den redan volatila marknaden, eftersom EU letar efter alternativa försörjningskällor.

EU:s energikommissionär Kadri Simson har försäkrat att alternativa tillförselvägar finns tillgängliga, där Österrike kan importera gas från Italien och Tyskland.

Analytiker noterar dock att marknaden kommer att förbli känslig för all utveckling relaterad till dessa flöden, vilket framgår av den senaste prisökningen efter rapporter om att ukrainska trupper hade erövrat Sudzha-ingångspunkten.

Spekulativ aktivitet

Trots de relativt bekväma lagringsnivåerna är spekulativ aktivitet fortfarande en nyckelfaktor som driver marknadens volatilitet.

Enligt energianalytikern Paterson är spekulanter “envist hausse” på den europeiska naturgasmarknaden och har en ansenlig lång nettoposition – den största sedan 2021.

Enligt de senaste positionsdata har investeringsfonderna en nettolåne på nästan 192 TWh, en betydande ökning från de korta nettopositionerna i början av 2024.

Paterson betonade också att Asien förväntas förbli den dominerande drivkraften för den globala efterfrågan på gas, en trend som sannolikt inte kommer att förändras när ekonomierna i regionen övergår till renare bränslen. Denna fortsatta efterfrågan från Asien, tillsammans med de pågående geopolitiska riskerna i Europa, tyder på att naturgaspriserna kan förbli höga under de kommande månaderna.

Källa: ING Research

När Europa går in i vintervärmesäsongen kommer kombinationen av utbudsosäkerhet, stark asiatisk efterfrågan och spekulativ aktivitet sannolikt att hålla naturgaspriserna volatila.

Även om lagringsnivåerna ger en viss dämpning, är marknaden fortfarande på kant, med ytterligare störningar eller efterfrågan toppar som potentiellt kan leda till betydande prisökningar.

Investerare och beslutsfattare kommer att behöva övervaka denna utveckling noga för att navigera i det utmanande energilandskapet under de kommande månaderna.

