Varför visade HEG-aktier över 80 % nedgång på handelsappar?

Aktierna i HEG Ltd., en framstående tillverkare av grafitelektroder, upplevde en nedgång på 80,12 % i den tidiga handeln på fredagen och öppnade för 511 INR styck mot en tidigare stängning på 2 570,80 INR.

Advertisement Letar du efter signaler och varningar från proffshandlare? Anmäl dig till Invezz Signals™ GRATIS. Det tar 2 minuter.

Medan det kraftiga fallet initialt överraskade vissa investerare, tillskrevs nedgången bolagets aktiesplit på 5:1.

Advertisement

HEG minskade det nominella värdet på sina aktier från 10 INR till 2 INR och justerade aktiekursen därefter.

Aktiesplit justerar priset men bibehåller marknadsvärdet

Copy link to section

Aktiesplitten har justerat värdet per aktie, utan någon inverkan på HEG:s börsvärde.

Sådana split genomförs vanligtvis för att öka likviditeten och göra aktier mer tillgängliga för privata investerare genom att sänka individuella aktiekurser.

HEG, baserat i Indien, driver en av de största integrerade grafitelektrodfabrikerna globalt och bearbetar Ultra High Power (UHP) elektroder.

Företaget exporterar mer än 70 % av sin produktion till över 30 länder, vilket gör det till en nyckelaktör på den globala grafitelektrodmarknaden.

HEG:s grunder är fortfarande starka, säger Jefferies

Copy link to section

Det globala mäklarföretaget Jefferies hade utfärdat en “köp”-rekommendation för HEG tidigare i år, vilket understryker företagets solida finansiella ställning och tillväxtpotential.

Enligt Jefferies utökade HEG nyligen sin elektrodkapacitet med 20 000 ton (mt), vilket togs i drift i november 2023, vilket ger den totala installerade kapaciteten till 100 000 mt.

Jefferies lyfte fram HEG:s robusta balansräkning med minimal skuld och betydande kassareserver, vilket positionerar företaget väl för framtida tillväxt.

Företaget värderade HEG till en EV/EBITDA-multipel på 7 gånger, något under aktiens historiska 10-åriga genomsnitt.

Prognoser för grafitelektrod- och nålkokspriser

Copy link to section

Jefferies analys förutspår en stabil efterfrågan på grafitelektroder under de kommande åren, med genomsnittliga försäljningspriser som förväntas uppgå till 4 900 USD per ton under FY25 och 5 500 USD per mt under FY26 och FY27.

Mäklarhuset förutspådde också att nålkoks, en viktig insats i elektrodproduktionen, skulle bibehålla ett genomsnittligt pris på $2 000 per ton under samma period.

Jefferies räknar med att HEG:s rörelsemarginaler kommer att bottna på 14,4 % under FY25 innan de expanderar till 34,6 % till FY27, vilket återspeglar företagets potential för uthållig lönsamhet när marknadsförhållandena stabiliseras.

HEG:s bud på att öka aktielikviditeten

Copy link to section

Efter aktieuppdelningen speglar HEG:s justerade pris bolagets strategi att öka aktielikviditeten samtidigt som starka marknadsfundamentaler bibehålls.

Investerare förväntas övervaka företagets resultat, särskilt med tanke på HEG:s beroende av internationella marknader och växande efterfrågan på grafitelektroder.

Trots prisjusteringen förblir Jefferies optimistiska utsikter, och företaget tror att HEG är välpositionerat för tillväxt mitt i en gynnsam marknadsdynamik.

Klockan 10:15 handlades HEG-aktier till 511 INR, vilket återspeglar en stabil efterfrågan på aktien efter uppdelningen.

Marknadsanalytiker förutspår att investerarnas intresse kan komma att stärkas eftersom den justerade aktiekursen gör HEG mer tillgänglig för privata investerare.