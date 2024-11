Paik Jong-won, en kock som blivit krögare med nyvunnen global berömmelse, kommer att ta sin restaurangfranchise offentligt den här veckan och erbjuda hopp för Sydkoreas kämpande börsintroduktionsmarknad.

Börsnoteringen av Theborn Korea , restaurangkedjan som grundades av Paik, kommer vid en kritisk tidpunkt då Sydkoreas börsintroduktionsaktivitet har minskat under de senaste åren.

Denna börsintroduktion förväntas samla in upp till 84 miljarder won (61 miljoner USD) i den övre prisklassen, vilket potentiellt värderar företaget till 405 miljarder won.

Noteringen ger en sällsynt möjlighet för investerare att ta del av det koreanska kökets växande attraktionskraft, driven av den globala vågen av K-kultur.

Paik Jong-won: Från kändiskock till affärsmogul

Paik, känd som “Gordon Ramsay från Sydkorea”, fick internationellt erkännande genom sitt framträdande på Culinary Class Wars – en Netflix-show som toppade streamingplattformens globala icke-engelska TV-lista.

Hans växande medianärvaro, tillsammans med hans YouTube-kanal med 6,6 miljoner prenumeranter, har befäst hans status som en kulturell ikon och kulinarisk innovatör.

Theborn Korea grundades 1994 och driver mer än 2 900 restauranger under 25 varumärken, inklusive populära namn som Paik’s Coffee och Hong Kong Banjum.

Företagets mångsidiga portfölj och överkomliga strategi har gjort det till en stapelvara i Sydkoreas restaurangscen.

Kan Paiks börsintroduktion vända utvecklingen för Sydkoreas börsintroduktionsmarknad?

Börsnoteringen kommer vid ett avgörande ögonblick för Sydkoreas aktiemarknad, som har haft det kämpigt de senaste åren.

Hittills under 2024 har börsintroduktioner i landet samlat in 1,23 miljarder dollar – mer än det totala beloppet som samlades in 2023, men långt ifrån de 15,2 miljarder dollar som samlades in 2021.

Noteringen av Theborn Korea kan injicera liv på marknaden, som nyligen fick ett bakslag efter att onlinelångivaren K Bank drog tillbaka sin börsintroduktion på grund av svag efterfrågan.

Analytiker tror att Paiks börsintroduktion erbjuder en unik dragningskraft genom att ansluta till både inhemska och internationella trender inom livsmedelsindustrin.

“Denna börsnotering kopplar direkt in i den växande populariteten för det koreanska köket, som har blivit en kulturell export tack vare K-kulturvågen”, sa en marknadsanalytiker.

IPO riktar sig till medel för expansion och förvärv

Theborn Korea siktar på att använda IPO-intäkterna för att utveckla nya menyer, investera i andra företag och genomföra fusioner och förvärv.

IPO-priset är satt inom intervallet 23 000 till 28 000 won per aktie, där Korea Investment & Securities Co. och NH Investment & Securities Co. sköter försäljningen.

Trots surret kvarstår utmaningar. Sydkoreas aktiemarknad har varit en av de svagaste i världen, och att locka till sig investerarnas förtroende kommer att vara nyckeln.

Börsintroduktionen av Theborn Korea ses som en klocka för huruvida landets börsintroduktionsmarknad kan återhämta sig.

Netflix-effekten: Global buzz och lokal påverkan

Paiks ökade popularitet sammanfaller med framgången med Culinary Class Wars , som har återupplivat Sydkoreas restaurangindustri. Showen har uppmärksammat kockar som Paik och ökat gångtrafiken på deras restauranger.

Virala ögonblick från showen, inklusive unika recept och matlagningsutmaningar, har ytterligare väckt allmänhetens intresse.

Tidpunkten för börsintroduktionen stämmer väl överens med denna trend, vilket ger investerare en chans att dra nytta av det nyfunna intresset för sydkoreansk mat.

Att se framåt: Väckelse eller flyktig möjlighet?

Medan Theborn Koreas börsintroduktion ger en strimma av hopp, står Sydkoreas aktiemarknad fortfarande inför utmaningar. Marknadens volatilitet, trög ekonomisk tillväxt och försiktiga investerarsentiment fortsätter att kasta en skugga.

Analytiker antyder att framgången med Paiks börsintroduktion kan inspirera andra företag att följa efter och hjälpa till att återuppliva marknaden.

“Denna börsintroduktion representerar mer än bara en notering. Det är ett test på om marknaden kan återhämta sig och attrahera nya investeringar”, konstaterade en marknadsexpert.

Börsnoteringen kan också bana väg för Sydkoreas livsmedelssektor att få större internationell uppmärksamhet, ytterligare stödd av Paiks personliga varumärke och K-kulturvågen.