Fitch uppgraderar betygen för sex kinesiska banker trots nedskärning av staten

Fitch Ratings har uppgraderat utsikterna för sex stora kinesiska banker från negativa till stabila, vilket signalerar ökat förtroende för landets finansiella institutioner trots större oro för statsskuld.

Revideringen gäller fem statligt ägda banker – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Bank of China (BOC), Agricultural Bank of China (ABC) och Bank of Communications (BOCOM) – samt China Merchants Bank (CMB).

Flytten kommer strax efter att Kinas kreditbetyg sänktes, vilket visar på en växande skillnad mellan individuell bankstabilitet och bredare ekonomiskt tryck.

Beslutet, som tillkännagavs på tisdagen, återspeglar Fitchs bedömning att Peking förblir ekonomiskt kapabel att stödja viktiga delar av det finansiella systemet.

Medan Kina brottas med förhöjda skuldnivåer och finanspolitiska underskott, tror byrån att kapitalet som krävs i ett potentiellt rekapitaliseringsscenario har minskat på grund av förbättrad kreditproduktivitet och en systemomfattande lösning av dåliga lån.

Statliga banker uppbackade av politik

Copy link to section

Fitchs utsiktsförändring understryker uppfattningen att statsägda banker fortfarande är nära inriktade på regeringens politiska mål.

Dessa fem stora långivare, som tillsammans innehar en dominerande andel av Kinas banktillgångar, ses ofta som förlängningar av staten och spelar en central roll i ekonomisk stimulans och finansiering av infrastruktur.

Byrån erkände att trots högre finanspolitiska underskott och stigande offentlig skuld, fortsätter Peking att behålla tillräckligt med finansiell flexibilitet för att gå in om det behövs.

Detta politiska stöd var en kritisk faktor i revideringen av utsikterna, som står i kontrast till nedgraderingen av Kinas kreditbetyg tidigare i år.

CMB-betyg höjs på stabilitet

Copy link to section

China Merchants Bank, den enda privatkontrollerade banken som ingår i revideringen, gynnades också av Fitchs omvärdering.

Även om det inte är statligt ägt har CMB en stark kapitalbas och en konservativ utlåningsstrategi, vilket Fitch tror gör det mindre sårbart för systemiska finansiella chocker.

Genom att uppgradera CMB:s utsikter tillsammans med de fem stora, signalerade Fitch att förtroendet för Kinas banksektor går utöver bara statligt ägande.

Byrån noterade att förbättringar i kreditallokering och ett mer proaktivt tillvägagångssätt för att lösa misslyckade tillgångar har minskat de totala risknivåerna i hela systemet.

Sammanfattningsriskerna minskar

Copy link to section

En av huvudorsakerna bakom de förbättrade utsikterna är Fitchs uppfattning att rekapitaliseringsriskerna har minskat.

I tidigare bedömningar var möjligheten att regeringen skulle behöva skjuta in betydande kapital till banksystemet ett centralt bekymmer.

Men data tyder nu på en mer produktiv användning av krediter och bättre tillgångskvalitet för stora institutioner.

Detta följer en trend där stora kinesiska banker minskar exponeringen mot högriskutlåning till fastigheter och istället fokuserar på konsumentfinansiering och strategiska sektorer i linje med regeringens politik.

Omfördelningen av krediter tycks bidra till en sundare balansräkningsmiljö för de högsta långivare.