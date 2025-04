De europeiska aktiemarknaderna inledde veckan positivt på måndagen, då investerare fattade en bit av stabilitet efter den senaste handelsturbulensen, och riktade sin uppmärksamhet delvis mot den kommande vinstsäsongen för första kvartalet.

Ett tillfälligt undantag för elektronik från nya amerikanska tullar var den primära katalysatorn för det uppåtgående momentumet, även om motsägelsefulla signaler från Washington höll den underliggande osäkerheten på plats.

Stoxx Europe 600 Index återspeglade det förbättrade sentimentet och steg 2,0 % vid 08:05 i London.

Teknikaktier var anmärkningsvärda förmånstagare efter att Vita huset indikerade, via vägledning från USA:s tull- och gränsskydd som utfärdades sent på fredagen, att smartphones, datorer och andra elektroniska komponenter skulle besparas från de rejäla “ömsesidiga” tullar som tidigare meddelats av president Donald Trump.

Detta första steg, som införde avgifter på upp till 145 % på vissa kinesiska varor, hade hotat avsevärda störningar, särskilt för teknikjättar som Apple (NASDAQ:AAPL) som är starkt beroende av kinesiska leveranskedjor.

Över hela kontinenten följde stora index efter. Vid 03:05 ET (07:05 GMT) hade Tysklands DAX-index klättrat 2,1 %, Frankrikes CAC 40 ökade med 2 % och Storbritanniens FTSE 100 steg 1,5 %.

Det bredare paneuropeiska Stoxx 600-indexet visade också uppgångar på 1,4 %.

Lättnadsrallyt antydde att investerare spekulerade, eller kanske hoppades, att den intensiva marknadsreaktionen efter Trumps initiala tullsalvor kan dämpa administrationens framtida agerande, vilket leder till en mindre skadlig handelskonflikt totalt sett.

Tariff whiplash: osäkerheten är fortfarande avgörande

Känslan av lugn visade sig dock vara skör. Under helgen lerade president Trump själv vattnet och antydde att elektronikundantaget bara var tillfälligt.

Han indikerade planer på att tillkännage separata tariffer specifikt inriktade på elektronik, potentiellt inklusive halvledare, så tidigt som den kommande veckan.

Vidare betonade han att elektronikimporten från Kina inte var helt ur kroken, och uppgav att den fortfarande omfattades av en separat tull på 20 % som infördes i mars.

Detta fram och tillbaka underströk den ihållande otydligheten kring USA:s handelspolitik.

Ändrade fokus: ECB-mötet väntar

Med en lätt ekonomisk kalender i Europa på måndag, ser marknadsaktörerna redan fram emot ett centralt möte med Europeiska centralbanken (ECB) senare i veckan.

Politiker står inför en komplex balansgång och måste ta hänsyn till den förnyade ekonomiska motvinden som genereras av handelsspänningar och den senaste tidens förstärkning av euron mot dollarn.

Analytiker på ING föreslog att ECB:s perspektiv troligen har utvecklats sedan sammankomsten i mars, enligt investing.com.

Då byggdes optimismen försiktigt upp, med stöd av faktorer som Tysklands finanspolitiska förändringar och ökade europeiska försvarsutgifter, med räntorna som uppfattades som nära en neutral nivå.

Nu har dock “nya amerikanska tullar på europeiska varor, tillsammans med en stigande euro och fallande energipriser, väckt oro över tillväxt och desinflation på kort sikt”, enligt ING, vilket kan föranleda en mer försiktig hållning från centralbanken.

På företagsfronten gynnade tullnyheterna direkt europeiska tekniktrogna.

Aktier i företag som tillverkare av halvledarutrustning ASML (AS:ASML) och mjukvarujätten SAP (ETR:SAPG) noterade starka uppgångar och reagerade positivt på den tillfälliga uppskov för elektronik som till stor del kommer från Kina.

Separat tillhandahöll det schweiziska byggmaterialföretaget Holcim (SIX:HOLN) en uppdatering om sina strategiska planer och tillkännagav att den förväntade avknoppningen av dess betydande nordamerikanska verksamhet är inriktad på juni.

Denna flytt är fortfarande föremål för aktieägarnas godkännande vid bolagets årsstämma som är planerad till den 14 maj.

Oljemarknaden stabiliserar sig mitt i efterfrågan

Samtidigt, på råvaruområdet, fann oljepriset viss stabilitet på måndagen efter att ha uthärdat de senaste nedgångarna.

De tidigare förlusterna drevs främst av oro för att den eskalerande handelsfriktionen mellan USA och Kina – världens två största oljekonsumenter – oundvikligen skulle dämpa den globala ekonomiska tillväxten och dämpa efterfrågan på bränsle.

Från och med 03:05 ET, såg Brent-råolja-futures en mindre nedgång med 0,1 % till 64,67 USD per fat, medan US West Texas Intermediate (WTI) råoljeterminer också minskade med 0,1 % till 61,44 USD per fat.

Båda riktmärkena hade tappat cirka 10 dollar per fat sedan början av månaden, vilket belyser den påtagliga effekten av handelskrigsångest på energimarknaderna.