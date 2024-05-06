Fransız lüks markası Cartier’in varisi USDT kullanarak kara para aklamaya teşebbüsten tutuklandı

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Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DoJ), lüks Cartier markasının halefi olan Maximilien de Hoop Cartier’i tutukladı.

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2 Mayıs tarihli iddianameye göre sanık, popüler stablecoin Tether (USDT) kullanarak uyuşturucu kaçakçılığı ve fon aklamayla suçlanıyor.

Lüks saat, kolye ve bilezik üreticisinin kurucusu Louis Cartier’in doğrudan soyundan gelen sanığın, Kolombiyalı uyuşturucu karteliyle ilişkisi olduğu iddia ediliyor.

Cartier, tezgah üstü USDT işlemleri yoluyla 100 kilo kokain ithal etmeye çalıştı ve milyonlarca doları akladı.

Cartier operasyonları nasıl yürüttü?

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Cartier, operasyonlarını yürütmek için birden fazla paravan şirket çalıştırdı.

Bu şirketler yazılım ve teknoloji işletmeleri olarak rapor edildi. Sanıklar, bu şirket hesaplarını kullanarak USDT, dolar, peso ve diğer para birimleri aracılığıyla yüz milyonlarca dolar değerinde yasa dışı geliri akladı.

İddianameye göre Cartier, paravan şirketleri lisanssız para aktarıcı olarak kullanıyordu. Miami’de yakalanmadan önce, diğer beş suç ortağıyla birlikte 14,5 milyon USDT aklamayı başardı.

Cartier şu anda Miami’deki bir gözaltı merkezinde cezayı bekliyor ve dört ayrı suiistimal suçlamasıyla karşı karşıya kalacak. Suçlamalar arasında lisanssız para gönderici işletmek, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mülklerde işlem yapmak, kara para aklamak ve kara para aklama amaçlı komplo kurmak yer alıyor.

Tether’in suçlarla mücadele çabaları

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İddianame, Tether’in 2 Mayıs’ta ikincil piyasa faaliyetlerini izlemek için bir araç geliştirme planına ilişkin duyurusunu yakından takip ediyor.

Blockchain istihbarat şirketi Chainaliz, yeni aracın geliştirilmesine öncülük edecek. Çözüm, stabilcoin ihraççısının terör finansmanı gibi yasadışı kategorilerle potansiyel olarak ilişkili işlemleri tanımlamasına olanak tanıyacak.

Geçmişte Tether, USDT kullanılarak yapılan yasa dışı transferleri engellemek için yasalara uygun şekilde aktif olarak çalışmıştı.

23 Nisan tarihli bir Invezz raporuna göre, stablecoin ihraççısı PDVSA ile bağlantılı varlıkları dondurma sözü verdi.

Bu karar, Venezüella devlet petrol şirketinin ABD yaptırımlarından kaçınmak için USDT’den yararlanmayı planladığı yönündeki raporların ardından geldi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.