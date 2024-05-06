Hindistan nohut üzerindeki gümrük vergilerini kaldırarak Avustralya ihracatını artırdı

Uluslararası ticaret için önemli bir hamle olarak Hindistan Hükümeti Cuma günü nohut üzerindeki gümrük vergilerinin Mart 2025’e kadar kaldırılacağını duyurdu; bu karar Avustralyalı yetiştiricilere ve küresel bakliyat piyasasına büyük fayda sağlayacak.

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Nohut tarifesinin ekim sezonuna ertelenmesi

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Tarifelerin derhal geçerli olmak üzere kaldırılması, Avustralya’nın güney ve Orta Queensland ve kuzey Yeni Güney Galler bölgelerinde yaklaşan nohut ekim sezonuyla stratejik olarak uyumludur.

Bu politika değişikliği, 2017/2018’de yüksek tarifelerin uygulanmasından bu yana zorlu piyasa koşullarıyla mücadele eden Avustralyalı çiftçiler ve tüccarlar için bir rahatlama anlamına geliyor.

Tarihsel bağlam ve pazar etkisi

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Dünyanın en büyük nohut tüketicisi olan Hindistan, daha önce tarifeleri yüzde 66 gibi yüksek bir seviyeye ayarlamıştı; bu durum, özellikle Avustralya’nın 2016-17’deki 2 milyon tonluk rekor mahsul veriminin ardından ihracat dinamiklerini büyük ölçüde etkiledi.

O tarihten bu yana, olumsuz mevsimler ve kısıtlayıcı tarifeler nedeniyle hiçbir ürün 1 milyon tonu aşamadı. Bununla birlikte, mevcut mükemmel toprak altı nem koşulları ve Hindistan pazarına yenilenen erişim sayesinde Avustralya, bu yıl 1 milyon tonu aşan bir verim bekliyor.

Endüstri ve hükümetin tepkileri

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Avustralya Hükümeti Ticaret ve Yatırım Güney Asya komiseri John Southwell’in LinkedIn’de paylaştığı haber, çeşitli sektörlerden coşkuyla karşılandı.

Özellikle Grains Australia, bu kararı hem Avustralyalı çiftçiler hem de daha geniş Hindistan bakliyat piyasası için önemli bir gelişme olarak memnuniyetle karşıladı. Grains Australia Bakliyat Konseyi Başkanı Peter Wilson, bu sonucun önemli bir ticaret ortağıyla sürdürülebilir ve saygılı bir ilişkinin faydalarını gösterdiğini vurguladı.

Rekabetin artırılması ve pazarın genişletilmesi

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Tarifelerin kaldırılmasıyla Avustralyalı nohut ihracatçıları daha istikrarlı fiyatlandırma ve artan pazar rekabeti bekliyor.

Askıya almanın yalnızca Hindistan ile nohut ticaretini canlandırması değil, aynı zamanda Avustralya’nın Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan gibi diğer önemli pazarlardaki konumunu da güçlendirmesi bekleniyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.