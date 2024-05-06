Visa çalışması, stablecoin işlemlerinin yalnızca %10’unun gerçek kullanıcı olduğunu gösteriyor
- Gerçek kullanıcı veya kişilerle ilgili stabilcoin işlem hacimleri %10'un altında
- Visa tarafından yapılan yeni bir araştırma, Nisan ayındaki 2,2 trilyon dolarlık stabilcoin hacminin yaklaşık 149 milyar dolarlık kısmının gerçek olduğunu gösteriyor.
- Hacmin %90'ı büyük ölçüde bot kaynaklı veya büyük ölçekli ticaretten kaynaklanıyor.
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Stablecoin’lerin benimsenmesi yükseliş eğiliminde olsa da, ödeme devi Visa ve blockchain veri platformu Allium Labs tarafından yapılan yeni bir araştırma, bunların yalnızca %10’unun gerçek insanlardan olabileceğini öne sürüyor.
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Stablecoin işlem hacminin %90’ından fazlası gerçek kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmiyorCopy link to section
Yeni bir rapordaki ayrıntılara göre, Nisan ayındaki 2,2 trilyon dolarlık şaşırtıcı stabilcoin işlem hacminin yalnızca 149 milyar doları organikti. Bu, aylık hacmin yaklaşık %10’u kadardır.
Ay boyunca gerçekleşen toplam işlem hacminin %90’ından fazlasını oluşturan geri kalan kısım, botlara ve büyük ölçekli ticaret faaliyetlerine bağlıydı. Araştırmanın ayrıntıları, Allium Labs ve Visa’nın zincir içi analiz panosunu başlatmak için işbirliği yapmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.
Visa Onchain Analitik Kontrol Panelindeki ayrıntılara göre, son 30 gün içinde halka açık blockchainlerdeki toplam stablecoin işlem hacmi şu anda 2,4 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Bu dönemde stabilcoinleri içeren 337 milyondan fazla işlem gerçekleştirildi.
Stabilcoin büyümesiCopy link to section
Bloomberg’in Pazartesi günü yayınladığı bir raporda paylaşılan Visa’nın çalışma sonuçları, stabilcoin’in ödeme endüstrisinde devrim yarattığına dair uzun süredir devam eden iddiayı çürütüyor. Çoğu durumda, toplam pazar payının %97’sinden fazlasıyla piyasaya hakim olan en iyi stabilcoinler Tether (USDT) ve USDC’nin büyümesi bu gerçeğe işaret ediyor.
Visa’nın kripto birimi başkanı Cuy Sheffield, şirketin Allium Labs ile olan işbirliğini açıkladığı Nisan ayında bu konu hakkında yorum yaptı.
Stablecoin ödemelerindeki gerçek kullanıcı hacminin çok az olmasına rağmen piyasa uzmanları, stablecoin’lerin ödeme alanındaki rolü konusunda iyimser. Veriler, stabilcoinlerin aylık aktif kullanıcı sayısının sektör genelinde 27,5 milyona çıktığını gösteriyor.
Bernstein’daki analistler, stabilcoin pazarının önümüzdeki dört yıl içinde 2,8 trilyon dolara büyüyebileceğini öngörüyor. Bununla birlikte, yeni ortaya çıkan sektörün ana kullanım durumunu gerçek insanlara sunmak için çabaları artırması gerekebilir.
CoinGecko’nun verilerine göre stabilcoin’lerin piyasa değeri şu anda 160 milyar doların biraz üzerinde bulunuyor. USDT, 6 Mayıs Pazartesi itibarıyla aynı dönemde 24 hacimli 36 milyar doların üzerinde bir hacim görürken, USDC 5 milyar doların üzerinde bulunuyor.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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