Visa çalışması, stablecoin işlemlerinin yalnızca %10’unun gerçek kullanıcı olduğunu gösteriyor

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Stablecoin’lerin benimsenmesi yükseliş eğiliminde olsa da, ödeme devi Visa ve blockchain veri platformu Allium Labs tarafından yapılan yeni bir araştırma, bunların yalnızca %10’unun gerçek insanlardan olabileceğini öne sürüyor.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Stablecoin işlem hacminin %90’ından fazlası gerçek kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmiyor

Copy link to section

Yeni bir rapordaki ayrıntılara göre, Nisan ayındaki 2,2 trilyon dolarlık şaşırtıcı stabilcoin işlem hacminin yalnızca 149 milyar doları organikti. Bu, aylık hacmin yaklaşık %10’u kadardır.

Ay boyunca gerçekleşen toplam işlem hacminin %90’ından fazlasını oluşturan geri kalan kısım, botlara ve büyük ölçekli ticaret faaliyetlerine bağlıydı. Araştırmanın ayrıntıları, Allium Labs ve Visa’nın zincir içi analiz panosunu başlatmak için işbirliği yapmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Visa Onchain Analitik Kontrol Panelindeki ayrıntılara göre, son 30 gün içinde halka açık blockchainlerdeki toplam stablecoin işlem hacmi şu anda 2,4 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu dönemde stabilcoinleri içeren 337 milyondan fazla işlem gerçekleştirildi.

Stabilcoin büyümesi

Copy link to section

Bloomberg’in Pazartesi günü yayınladığı bir raporda paylaşılan Visa’nın çalışma sonuçları, stabilcoin’in ödeme endüstrisinde devrim yarattığına dair uzun süredir devam eden iddiayı çürütüyor. Çoğu durumda, toplam pazar payının %97’sinden fazlasıyla piyasaya hakim olan en iyi stabilcoinler Tether (USDT) ve USDC’nin büyümesi bu gerçeğe işaret ediyor.

Visa’nın kripto birimi başkanı Cuy Sheffield, şirketin Allium Labs ile olan işbirliğini açıkladığı Nisan ayında bu konu hakkında yorum yaptı.

1/ After seeing this line chart created by @nic__carter showing stablecoin volume compared to established payment networks, we decided to partner with @AlliumLabs to create the Visa Onchain Analytics Dashboard as a public resource to take a closer look at stablecoin activity. pic.twitter.com/NInVklRKph — Cuy Sheffield (@cuysheffield) April 25, 2024

Stablecoin ödemelerindeki gerçek kullanıcı hacminin çok az olmasına rağmen piyasa uzmanları, stablecoin’lerin ödeme alanındaki rolü konusunda iyimser. Veriler, stabilcoinlerin aylık aktif kullanıcı sayısının sektör genelinde 27,5 milyona çıktığını gösteriyor.

Bernstein’daki analistler, stabilcoin pazarının önümüzdeki dört yıl içinde 2,8 trilyon dolara büyüyebileceğini öngörüyor. Bununla birlikte, yeni ortaya çıkan sektörün ana kullanım durumunu gerçek insanlara sunmak için çabaları artırması gerekebilir.

CoinGecko’nun verilerine göre stabilcoin’lerin piyasa değeri şu anda 160 milyar doların biraz üzerinde bulunuyor. USDT, 6 Mayıs Pazartesi itibarıyla aynı dönemde 24 hacimli 36 milyar doların üzerinde bir hacim görürken, USDC 5 milyar doların üzerinde bulunuyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.