Analiz: Hindistan, ısrarcı gıda enflasyonunun ortasında pirinç ve buğday ihracatı üzerinde sıkı kontrolü sürdürecek

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Hindistan devam eden gıda enflasyonuyla boğuşurken, hükümetin buğday ve pirinç stokları üzerindeki sıkı izleme ve kontrolünü sürdürmesi ve genel seçimlerden sonra bile bu önemli tahılların ihracatını sıkı bir şekilde kontrol etmesi bekleniyor.

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Artan fiyatlara rağmen sürekli takip

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Ocak ayında gıda enflasyonundaki geçici düşüşe rağmen fiyatların Şubat ve Mart aylarında yeniden yükselişe geçmesi, hükümetin arz kontrollerini daha da sıkılaştırmasına yol açtı.

Hükümet verilerine göre, Mart ayında gıda enflasyonu üst üste ikinci ayda da bir önceki yıla göre %7,68 artışla 190,6 puana yükseldi.

Bu ısrarcı enflasyon, ihracat kısıtlamalarının sürdürülmesine ek olarak yetkililerin sırasıyla Şubat ve Nisan aylarından itibaren tüccarlar, depolar, perakendeciler ve işleyiciler tarafından haftalık pirinç ve buğday stokları beyanını zorunlu kılmasına yol açtı.

Temel gıda fiyatlarının politik etkileri

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Hindistan’da pirinç ve buğday sadece temel gıda maddeleri değil aynı zamanda politik açıdan da hassas ürünlerdir.

Tarihsel olarak, bu temel kalemlerdeki herhangi bir önemli fiyat artışı siyasi huzursuzluğa yol açmıştır.

Bunu akılda tutarak piyasa katılımcıları, hükümetin yurt içi gıda güvenliğini sağlamaya yönelik temkinli yaklaşımını yansıtacak şekilde mevcut politikaların Haziran ayındaki anketler sonuçlandıktan sonra da devam edeceğini tahmin ediyor.

İhracat kısıtlamaları ve küresel etkileri

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Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı ve küresel buğday pazarının önemli bir oyuncusu olan Hindistan, tahıl ihracatına sıkı önlemler getirdi.

2022 ve 2023 yıllarında hükümet, Basmati olmayan beyaz pirincin ihracatını yasakladı, yarı haşlanmış pirinç ihracatına %20 vergi koydu ve Basmati için minimum ihracat fiyatını 950$/mt olarak belirledi.

Bu önlemler temel olarak yurt içi üretim beklentilerinin azalmasından kaynaklandı ve özellikle Rusya – Ukrayna çatışması nedeniyle Karadeniz buğday ihracatında yaşanan kesintilerin ardından Hindistan’ın önemli bir tedarikçi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte küresel piyasaları önemli ölçüde etkiledi.

Muson sonrası potansiyel değişimler

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İleriye bakıldığında Hindistan’ın ihracat kısıtlamalarına yaklaşımı Ekim ayındaki muson hasadının ardından değişebilir.

Hindistan Gıda Kurumu’nun 1 Nisan itibarıyla pirinç stoklarının 53 milyon mt (13,5 milyon mt’luk tampon ihtiyacının neredeyse dört katı) olduğunu bildirmesiyle hükümet, arz fazlalığını önlemek için ihracat kısıtlamalarını gevşetebilir.

Uluslararası pazarlara etkisi

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Hindistan’ın katı ihracat politikaları, özellikle Batı Afrika ülkeleri gibi Hint pirincine büyük oranda bağımlı olan bölgelerde ticaret dinamiklerini yeniden şekillendirmeye başladı.

Kısıtlamaların devam etmesi Hindistan’ın bu alanlarda pazar payı kaybetmesine neden olabilir ve bu durum yalnızca yerel ekonomileri değil aynı zamanda küresel gıda güvenliği ağlarını da etkileyebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.