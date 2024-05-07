Aramco 1. Çeyrek karı: Suudi petrol devi, net gelirdeki %14 düşüşe rağmen 31 milyar dolar temettü dağıtacak

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Devlete ait petrol devi Saudi Aramco, düşen petrol fiyatları ve satış hacimleri nedeniyle ilk çeyrekte kazançlarında düşüş yaşamasına rağmen, Suudi hükümeti de dahil olmak üzere hissedarlarına 31 milyar dolar temettü ödemeyi planladığını duyurdu.

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Küresel petrol dinamikleri nedeniyle kazançlar düşüyor

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Aramco, 31 Mart’ta sona eren ilk çeyrekte, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 31,9 milyar dolardan %14 düşüşle 27,3 milyar dolar net gelir bildirdi.

Bu rakam, şirketin kazanç tablosuna göre analist tahminleriyle örtüşüyor.

Kazançlardaki düşüş, dalgalanan petrol fiyatları ve OPEC+ üretim kesintileri de dahil olmak üzere daha geniş piyasa zorluklarını yansıtıyor.

Mali ayarlamaların ortasında temettü stratejisi

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Krize rağmen Aramco, ilk çeyrek için 20,3 milyar dolarlık baz temettü ve ikinci çeyrekte dağıtılması planlanan performansa bağlı ek 10,8 milyar dolarlık temettü açıklayarak önemli temettü ödemelerine bağlı kalmayı sürdürüyor.

Genel olarak şirket, 2024 için toplam 124,3 milyar dolarlık temettü beyan etmeyi öngörüyor; bunun 43,1 milyar doları performansa bağlı olacak.

Suudi ekonomik çeşitliliği ve mali ihtiyaçlar

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Temettüler, Aramco’nun yaklaşık %82,2’sini elinde bulunduran ve petrolden uzak iddialı ekonomik çeşitlendirme çabalarını finanse etmek için telif hakları ve vergiler de dahil olmak üzere şirketin ödemelerine önemli ölçüde güvenen Suudi hükümeti için hayati önem taşıyor.

Bu girişimler, krallığın ham petrol ihracatına olan ekonomik bağımlılığını azaltmaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası.

Bütçe baskıları ve ekonomik tahminler

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Mevcut küresel petrol piyasası, dünyanın önde gelen petrol ihracatçısı Suudi Arabistan için ek zorluklar yaratmaktadır.

Brent ham petrolünün 2024’te şu ana kadar ortalama 83,50 dolar civarında olması ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) , Suudi Arabistan’ın bütçesini dengelemek için varil başına 96,2 dolarlık petrol fiyatlarına ihtiyacı olduğunu öngörmesiyle, krallığın bu dönemde 79 milyar riyal (21,07 milyar dolar) tutarında bir bütçe açığıyla karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. yıl.

Bu mali baskı, krallığın bu mali kısıtlamalarla uğraşırken birçok mega projesinde gecikmelere yol açabilir.

Petrol gelirlerinin stratejik yönetimi ve ekonomik reformların başarılı bir şekilde uygulanması, Suudi Arabistan’ın gelişen küresel enerji ortamına ve kendi dönüştürücü ekonomik gündemlerine uyum sağlamaya devam etmesi nedeniyle kritik öneme sahiptir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.