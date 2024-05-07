Ethereum kurucu ortağı Joe Lubin, MetaMask konusundaki hukuki mücadelesinde SEC’in otoritesine meydan okuyor

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Ethereum’un kurucu ortağı ve Consensys’in kurucusu Joe Lubin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı yasal bir savaş başlattı ve düzenleyicinin Ethereum ve ilgili ürünleri, özellikle de MetaMask kripto cüzdanı üzerindeki yetkisine itiraz etti.

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SEC MetaMask’ı hedef alıyor, Consensys geri adım atıyor

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Nisan ayında Consensys, SEC’den, şirkete karşı olası davalara işaret eden, yasal işlemin habercisi olan bir Wells Bildirimi aldı.

SEC’in endişesi, Consensys tarafından geliştirilen ve SEC’in kayıtsız bir menkul kıymet komisyoncusu olarak faaliyet gösterdiğini iddia ettiği bir ürün olan MetaMask üzerinde yoğunlaşıyor.

Düzenleyici, özellikle MetaMask’taki token alım satımına ve staking’e izin veren, yani ödüller karşılığında tokenları kilitleyen özelliklere dikkat çekiyor.

Dava: Ethereum’un sınıflandırması üzerine bir kavga

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Consensys, 25 Nisan’da SEC’e karşı bir dava açarak, SEC’i Consensys’in “ETH üzerindeki otoritenin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi” olarak nitelendirdiği şekilde kendi yetki alanını aşmakla suçlayarak yanıt verdi.

Şirket, Ethereum ağının yerel kripto para birimi olan ETH’nin, SEC’in yetki alanına giren bir finansal araç olan menkul kıymet özelliklerine sahip olmadığını savunuyor.

Consensys’in yasal eylemi, düzenleyici sınırları netleştirmeyi ve Ethereum’un önerilen şekilde SEC’in gözetimine tabi tutulmaması gerektiğini iddia etmeyi amaçlıyor.

Düzenleyici tanımlara ilişkin anlaşmazlık

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Bu hukuki anlaşmazlık aynı zamanda ETH’nin sınıflandırılmasına ilişkin daha geniş bir çekişmeyi de vurguluyor.

SEC, ETH’yi açıkça bir menkul kıymet olarak etiketlemese de Consensys, düzenleyicinin Ethereum’u yeniden sınıflandırmak amacıyla gizlice araştırdığını iddia ediyor.

Bu, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından desteklenen bir duruş olan, ETH’yi bir emtia olarak nitelendiren bir SEC yöneticisinin önceki beyanlarıyla çelişiyor.

Consensys, operasyonlarının ETH’yi bir menkul kıymet değil, bir emtia olarak tanıyan bu düzenleyici anlayış üzerine inşa edildiğini savunuyor.

SEC’in yatırımcı korumasına ilişkin tutumu

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İddialara yanıt olarak bir SEC sözcüsü, menkul kıymetler yasalarına uyumun önemini vurguladı ve bu düzenlemelere uymamanın yatırımcıları temel korumalardan mahrum bırakabileceğini belirtti.

Bunlar arasında yatırımcıların çıkarlarının ve Amerikan finans piyasalarının bütünlüğünün korunması açısından hayati önem taşıyan dolandırıcılık ve manipülasyona karşı önlemler, uygun açıklamalar ve SEC tarafından yapılan rutin denetimler yer alıyor.

Kripto endüstrisi için çıkarımlar

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Bu hukuki yüzleşmenin sonucu, kripto para birimi endüstrisi için, özellikle de ETH gibi kripto varlıklarını yöneten düzenleyici çerçevenin tanımlanması açısından önemli sonuçlar doğurabilir.

Consensys, SEC’e meydan okuyarak yalnızca kendisi ve Ethereum için olumlu bir karar almayı değil, aynı zamanda kripto alanındaki diğer kuruluşlara da SEC’in gereksiz düzenleme ihlali olarak gördüğü şeye direnme konusunda ilham vermeyi umuyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.