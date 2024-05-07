Stanley Druckenmiller, ‘Yapay zekanın artık biraz abartılmış olabileceği’ gerekçesiyle Nvidia hisselerini azalttı

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Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA), Stanley Druckenmiller’ın çip üreticisindeki hisselerini azalttığını açıklamasının ardından kırmızı renkte.

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Druckenmiller neden Nvidia hisselerindeki pozisyonunu kesti?

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Milyarder yatırımcı, hisse senedi “çok iyi bir performans sergilediği” için yarı iletken deveye olan riskini azalttı.

$NVDA ile ilk kez 2022’nin arka yarısında tanıştı ve OpenAI ChatGPT’yi kullanıma sunduğunda “pozisyonu önemli ölçüde artırdı”.

Haber, Nvidia’nın ilk çeyreğe ilişkin mali sonuçlarını açıklamasından yalnızca birkaç gün önce geldi. Ortak görüş, şirketin hisse başına 5,14 dolar kazanacağı yönünde; bu rakam, bir yıl önceki hisse başına 88 sentten kat kat fazla.

Nvidia hisseleri 2024’ün başından bu yana %90 gibi muazzam bir artış gösterdi.

Stanley Druckenmiller yapay zeka konusunda yükselişini sürdürüyor

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Stanley Druckenmiller , yapay zekanın yakın vadede biraz fazla abartılabileceğini düşünerek Nvidia’daki hissesini azalttı.

Ancak yapay zekanın uzun vadede yeterince abartılmadığını görmeye devam ediyor. CNBC’nin “Squawk Box” programında eski hedge fon yöneticisi şunları söyledi:

Yapay zeka internetle kafiyeli olabilir. Tüm bu sermaye harcamalarını yaparken, gün geçtikçe artan bir şekilde gelir elde ederken karşılığını almamız gerekiyor. Büyük kazanç bundan dört ila beş yıl sonra olabilir.

Mart ayında $NVDA “dünyanın en güçlü yapay zeka çipini” ortaya çıkardı (daha fazlasını okuyun). GB200 veya Blackwell GPU serisinden ilki, önceki model olan H100’e kıyasla maliyeti ve enerji tüketimini 25 kat azaltır. Wall Street’in şu anda Nvidia hisseleri üzerinde fikir birliğiyle “satın alma” notu bulunuyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.