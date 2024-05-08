Özel: Brighty uygulamasının kurucu ortağı, Bitcoin yarılanmasının ardından ‘kripto pazarında artan istikrar’ görüyor

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Brighty uygulamasının kurucu ortağı ve baş teknoloji sorumlusu Nikolay Denisenko, 19 Nisan’da Bitcoin yarılanmasının ardından “kripto para piyasasında artan istikrar potansiyeli” görüyor.

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Brighty, kriptonun kitlesel olarak benimsenmesine kararlıdır

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Denisenko, uzun vadede fiyatların değer kazanmasına ve istikrar kazanmasına yardımcı olmak için artan mevzuat netliği sayesinde ana akım benimsenmeyi bekliyor.

Bugün Invezz ile yaptığı röportajda Brighty’nin kripto varlıklarını daha geniş çapta kabul edilebilir hale getirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Neobank’ın yakın zamanda Denisenko’nun Çarşamba günü “ekosistemimize doğal uyum” olarak adlandırdığı Toncoin’i entegre ettiğini unutmayın. Bu tür işbirliklerinin aynı zamanda dijital varlıkların benimsenmesinin artmasına da katkıda bulunacağını ekledi.

Denisenko’nun 2020’de piyasaya sürdüğü fintech uygulaması, Nisan ayında da “yeni ve güzel TON markalı Visa kartını” tanıttı.

Brighty kurucu ortağı güvenliğin son derece öncelikli olduğunu söylüyor

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Denisenko, kripto düzenlemelerinin yakın vadede Brighty uygulaması da dahil olmak üzere piyasa katılımcıları için bazı yeni zorluklar yaratmasını bekliyor.

Ancak uzun vadede, ilgili netliğin ve yerleşik meşruiyetin yeni yatırımcıları çekmeye ve “kripto para birimlerine daha fazla güven” sağlamaya yardımcı olacağına inanıyor.

Kurucu ortak Invezz’e Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Brighty’nin tamamen güvenliğe bağlı olduğunu ve yazılı olarak “ilgili tüm düzenlemelere ve sektördeki en iyi uygulamalara uyduğunu” söyledi.

Kullanıcılar arasında güveni korumak için uygulanan önlemler arasında çok faktörlü kimlik doğrulama, şifreleme, tamamen korunan kripto varlıkları ve “Kullanıcı gizliliğini ve işlem güvenliğini sağlamak için Çok Taraflı Hesaplama (MPC)” yer alıyor, diye ekledi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.