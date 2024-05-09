ABD’de işsizlik başvuruları sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaşarak işgücü piyasasının soğuduğunun sinyalini verdi

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Yeni işsizlik yardımı için başvuran Amerikalıların sayısı geçen hafta sekiz aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yükseldi ve bu da işgücü piyasasında daha fazla soğumaya işaret etti.

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Çalışma Bakanlığı’nın en son haftalık işsizlik başvuruları raporuna göre, devlet işsizlik yardımlarına ilişkin ilk başvurular 4 Mayıs’ta sona eren haftada 22.000 artarak mevsimsellikten arındırılmış 231.000’e yükseldi.

Bu, Ağustos sonundan bu yana en yüksek rakamı ve yaklaşık dört aydaki en önemli artışı işaret ediyor.

Ekonomistlerin beklentileri aşıldı

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İşsizlik başvurularındaki artış, işsizlik başvurularının hafta için 215.000’e ulaşacağını öngören ekonomistlerin beklentilerini aştı.

Başvurular, yılın başından bu yana tutarlı olan 194.000 ila 225.000 aralığını aştı ve bu durum, işgücü piyasası koşullarındaki değişimi yansıtıyor.

İşsizlik başvurularındaki artış ne anlama geliyor?

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İşsizlik başvurularındaki bu artış, işgücü piyasasında yavaşlamaya işaret eden diğer göstergelerin hemen ardından geliyor.

Geçen haftanın raporu, ekonominin Nisan ayında son altı ayda en az iş eklediğini ve Mart ayında iş açılışlarının üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

İşgücü piyasasındaki momentumun azaldığına dair bu işaretler , Federal Reserve’ün bu yılın sonlarında faiz indirimi yapma olasılığı da dahil olmak üzere, para politikasında olası ayarlamalara ilişkin spekülasyonları teşvik ediyor.

Mevsimsel faktörler etkili

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İşsizlik başvurularındaki artışın bir kısmı, okulların bahar tatillerinin bitimini takip eden mevsimsel değişikliklere bağlanabilir ve bu da genellikle istihdam rakamlarında dalgalanmalara neden olur.

Bu mevsimsel faktör, analizi karmaşık hale getirerek, işgücü piyasasındaki temel eğilimleri belirlemek için gelecek verileri gözlemlemeyi hayati hale getiriyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.