İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarını %5,25’te tutuyor, enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt arıyor

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İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz oranlarını %5,25 ile 16 yılın zirvesinde tutmaya karar vermesine rağmen, İngiltere’nin ekonomik gidişatına ilişkin ihtiyatlı bir iyimser görünüm sergiledi.

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Bu oranın art arda altıncı kez sürdürülmesi, bankanın ekonomik toparlanma ve enflasyon kontrolüne yönelik ihtiyatlı yaklaşımını gösteriyor.

Enflasyon eğilimleri ve geleceğe yönelik beklentiler

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Merkez Bankası’nın kararlı duruşu, enflasyonun sürekli bir düşüş eğiliminde olduğuna dair daha somut işaretlere ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor.

Son raporlar enflasyonun %3,2’ye düştüğünü gösterse de İngiltere Merkez Bankası bu düşüşlerin istikrarlı ve kalıcı olmasını sağlamak için daha fazla kanıta ihtiyaç duyuyor.

Bailey paylaştı

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“Faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun düşük kalacağına dair daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor.”

Yaz faiz indirimi ihtimali

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Mevcut duruşa rağmen yakın gelecekte olası faiz indirimlerine dair bir beklenti havası var.

Başkan Bailey, enflasyonun beklendiği gibi düşmeye devam etmesi ve önümüzdeki birkaç ay içinde bankanın %2 hedefine yaklaşması halinde, ilk faiz indiriminin bu yaz gibi erken bir tarihte, muhtemelen Haziran ayında yürürlüğe girebileceğini ima etti.

Bu potansiyel hamle, enflasyonla ilgili “cesaret verici haberlere” bir tepki olarak çerçeveleniyor ve birçok kişinin ekonomik rahatlama ve toparlanma olacağını umduğu bir dönemin yolunu açıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.