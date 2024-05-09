Nexo, altıncı yıldönümünü kutlamak için 12 milyon dolarlık token avı başlattı

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Nexo, altıncı doğum gününde, ekosistemindeki hem yeni hem de mevcut kullanıcıları etkileşime geçirmek ve ödüllendirmek için tasarlanmış, 12 milyon dolarlık heyecan verici bir NEXO Token avını başlattı.

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Nexonomics Hunt adı verilen etkinlik, katılımcılara puan biriktirme, kazançları artırma ve çeşitli sürprizlerin kilidini açma şansı sunarak Nexo’nun bugüne kadarki en büyük ödül girişimi olma özelliğini taşıyor.

8 Mayıs 2024 13:00 UTC’den itibaren katılımcılar çeşitli Nexo ürünleriyle etkileşime geçerek puan toplamaya başlayabilirler.

Bu puanlar, 10 Temmuz 2024’ten itibaren NEXO Tokenlarına dönüştürülebilecek.

7 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek olan kampanya boyunca aktif katılımı teşvik edecek şekilde, kullanıcıların toplayabileceği puan sayısında bir üst sınır bulunmuyor.

Puan kazanma ve çarpma

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Nexo platformundaki çeşitli etkinlikler için puanlar verilir ve farklı eylemler farklı puanlar sunar.

Ancak kripto varlıklarını geri çekmek gibi bazı eylemler puan dengesini azaltarak stratejik katılımı önemli hale getirebilir.

Ek olarak kampanya, puan birikimini artırmak için, ilk katılımcılar için Haftalık Çarpanlar, Nexo Sadakat Programına katılanlar için Sadakat Çarpanları ve Nexo hesaplarına ilk kez fon sağlayanlar için Yeni Kullanıcı Çarpanı dahil olmak üzere çeşitli çarpanlar sunuyor.

NEXO Tokenlarını Talep Etme

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Kampanyanın sonunda katılımcılar, biriktirdikleri puanlara göre NEXO Tokenlarını talep etme fırsatına sahip olacak.

Talep süresi 10 Temmuz ile 24 Temmuz 2024 arasında belirlendi. 10.000.000 NEXO Tokenından oluşan toplam havuz, tüm kullanıcılar tarafından toplanan toplu puanlara göre, tam ‘puan başına jeton’ oranı 2024 yılının sonunda hesaplanacak şekilde dağıtılacaktır. kampanya.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.