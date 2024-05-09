Rapora göre, yenilenebilir kaynaklar 2023’te küresel elektrik üretiminin yüzde 30’unu rekor seviyeye ulaşacak

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Düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan bir rapora göre, güneş ve rüzgar enerjisindeki büyüme, yenilenebilir enerji üretimini rekor bir seviyeye taşıdı ve 2023 yılında küresel elektrik üretiminin %30’unu oluşturacak.

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Bu kilometre taşı, geçen yıl Dubai’de düzenlenen COP28 iklim zirvesinde 100’den fazla ülke tarafından kabul edilen, yenilenebilir kapasiteyi 2030 yılına kadar üç katına çıkarma iddialı küresel hedefini ulaşılabilir kılıyor.

Yenilenebilir enerji büyümesinin temel itici güçleri

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Özellikle güneş enerjisi projelerinden elde edilen yenilenebilir enerji kapasitesindeki önemli artış, bu başarıda kritik bir faktör olmuştur.

Ember’in küresel içgörüler direktörü Dave Jones şunları söyledi:

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“2023 yılında güneş enerjisi kapasitesinde meydana gelen artış, gerçekten de 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjide bu seviyeye ulaşma ve COP28’de vaat edilen kapasitenin üç katına çıkma olasılığının önünü açıyor.”

Raporda, güneş ve rüzgar kapasitesindeki küresel ilavelerin yarıdan fazlasının Çin’den kaynaklandığı vurgulanarak, ülkenin küresel enerji geçişindeki önemli rolünün altı çizildi.

Genel olarak, küresel güneş enerjisi üretimi %23,2 oranında artarken rüzgar enerjisi %9,8 oranında arttı.

Yeni projeler için zorluklar ve tahminler

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Bu ilerlemelere rağmen sektör uzmanları, şebeke bağlantıları ve yeni projelere izin verilmesi konusunda devam eden sorunların 2030 hedeflerine doğru ilerlemeyi engelleyebileceğine dikkat çekiyor.

Ancak Ember’in raporu iyimser olmayı sürdürüyor ve yenilenebilir kaynaklarda devam eden büyümenin 2024 yılında fosil yakıt enerji üretiminde %2’lik bir düşüşe yol açacağını öngörüyor.

Bu azalmanın, Ember’in veri setinin en erken noktası olan en az 2000 yılından bu yana ilk kez genel fosil yakıt enerjisi üretimini küresel elektrik üretiminin %60’ının altına itmesi bekleniyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.