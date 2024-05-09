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Japon ilaç devi Takeda (NYSE: TAK/TSE: 4502) bugün 2023 yılının 4. çeyreğine ve tam mali yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

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Şirket, bir basın açıklamasında bunu “münhasırlık kaybının önemli ölçüde etkilendiği bir yıl” olarak tanımladı; bu, şirketin mali tablolarıyla da desteklenen kasvetli bir tabloydu.

2023 Mali Yılı mali sonuçları

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Takeda, 2023’ün tamamında işletme kârında %56,4’lük cesaret kırıcı bir düşüş gördü ve hisse başına kazançta (EPS) %54,9 düşüşle sadece 92 yen’e geriledi.

Gelirler yüzde 5,9 oranında marjinal bir artış gösterdi ancak şirketin serbest nakit akışı yüzde 36,5 düşerek ağır bir darbe aldı.

Gelecek 2024 rehberliği ve ötesi

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Takeda’nın finans müdürü Milano Furuta’nın bazı kapanış konuşmaları sayesinde şirketin 2024 görünümüne ilişkin rehberlik pek de umut verici değildi:

2024 Mali Yılında gelirin sabit kalacağını veya CER’de hafifçe düşeceğini tahmin ederken, çift haneli CER geliri Büyüme ve lansman ürünlerinin toplam gelirimizin yaklaşık %50’sini oluşturmasını ve jenerik rekabetin kalan etkisini dengelemeye yardımcı olmasını bekliyoruz.”

Ancak Furuta, Takeda’daki işlerin bundan sonra önemli ölçüde iyileşeceğini ekledi:

2025 Mali Yılından 2030’ların başlarına kadar münhasırlık etkisinde daha fazla önemli bir kayıp beklenmediğinden, 2025 Mali Yılı’ndan itibaren sürdürülebilir gelir ve kâr büyümesine geri dönmeye odaklanmaya devam ediyoruz.”

Öyle görünüyor ki Takeda yatırımcıları, hisse senedinin gelecek beklentileri konusunda iyimser olmak istiyorlarsa uzun vadeli düşünmeleri gerekecek… Peki o zaman ‘2030’ların başında’ ne olacak?

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.