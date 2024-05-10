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Bu sabah, Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Birleşik Krallık’ın Ocak-Mart 2024 arasındaki ilk üç aylık tahmini için beklenenden daha iyi GSYİH rakamlarını yayınladı.

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ONS’ye göre sonuçlar, ülkenin GSYİH’sında üç ayda bir %0,6 büyüme, yıllık bazda ise %0,2 büyüme gösterdi:

Birleşik Krallık gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH), 2023’ün 4. çeyreğinde (Ekim-Aralık) %0,3 ve 3. Çeyrek’te (Temmuz-Eylül) %0,1’lik düşüşlerin ardından, 2024 1. Çeyrek’te (Ocak-Mart) %0,6 arttığı tahmin edilmektedir. Bir önceki yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında GSYH’nin 2024’ün 1. çeyreğinde %0,2 oranında arttığı tahmin ediliyor.”

Bu rakam tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Dün İngiltere Merkez Bankası, Para Politikası Raporu’nda dönem için yüzde 0,4 büyüme öngörürken, pek çok analistin fikir birliği yüzde 0,2 büyüme yönündeydi.

Saatli bir bomba

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İngiltere’nin faiz oranlarını düşürmesi yönündeki baskı artıyor.

Dün 9 Mayıs’ta ONS, ‘Birleşik Krallık’ta ilerlemenin, refahın ve GSYİH’nın ötesinin ölçülmesi: Mayıs 2024’ başlıklı bir bülten yayınladı.

Yayınlarında ONS, yaşam kalitelerinden memnun olmayan Birleşik Krallık sakinlerinin sayısının endişe verici bir şekilde arttığını ve buna katkıda bulunan ana faktörün yüksek enflasyon ve bunun vatandaşlar üzerinde yarattığı baskı olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık’ta yaşamlarından düşük memnuniyet duyduğunu bildiren kişilerin yüzdesi, Ekim-Aralık 2023 arasındaki beş yılda %5,8’e yükseldi… Yüksek enflasyon hane mali durumu üzerinde baskı oluşturdu; Büyük Britanya’daki insanların %21,8’i bunu adil veya adil buluyor Maddi açıdan geçinmek çok zor.”

Enflasyon İngiltere’nin refahını etkiliyor

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Rapor şöyle devam etti:

Büyük Britanya’daki yetişkinlere bireysel refahları için en çok neyin önemli olduğunu sorduğumuzda, kişisel mali durumları en sık dile getirilen üçüncü temaydı. Enflasyon, Ekim 2022’ye kadarki 12 ayda görülen %9,6’dan Mart 2024’e kadar olan 12 ayda %3,8 arttı. Enflasyondaki bu artışlar hanehalkı maliyesi üzerinde baskı yarattı ve 13-24 Mart 2024 arasında, enflasyonun %21,8’i Büyük Britanya’daki insanlar , Birleşik Krallık Ulusal Refah Gösterge Tablomuzda gösterildiği gibi, mali açıdan geçinmenin oldukça zor veya çok zor olduğunu düşündüklerini söyledi.

Buna rağmen BoE hala faiz indirimleriyle ilgili inanılmaz derecede temkinli ifadeler kullanıyor.

Eğer BoE’nin Para Politikası Raporu GSYİH tahmininin ikinci yarısı doğru çıkarsa, faiz oranlarının düşürülmesi daha sonra stagflasyonu önlemek için özellikle önemli olabilir:

Birleşik Krallık GSYH’sinin 2024’ün 1. çeyreğinde %0,4 artması ve 2. çeyrekte ise %0,2 büyümesi bekleniyor. Tahmin dönemindeki toparlanmaya rağmen, talep büyümesinin söz konusu dönemin büyük bölümünde potansiyel arz büyümesinden daha zayıf kalması bekleniyor.”

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.